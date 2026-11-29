Foto: Reuters

Al menos 45 mil 500 personas, según el Ministerio del Interior, salieron este sábado a las calles de las principales ciudades de Francia en la séptima semana de movilizaciones sociales iniciadas al hilo de las protestas en educación, ampliadas para protestar por la carestía de la vida y la violencia policial, aunque esta jornada la denuncia de la violencia contra las mujeres tuvo un especial protagonismo.

Estas cifras suponen un descenso respecto a las manifestaciones del pasado sábado 21 de noviembre, cuando según el Ministerio fueron 80 mil las personas que salieron a la calle.

En París, epicentro de las protestas, hubo dos manifestaciones contra la violencia de género convocadas por asociaciones feministas y a las que se unieron sindicatos, organizaciones juveniles y los Chalecos Amarillos. Hasta 12 mil 500 personas participaron en las convocatorias de París, según la Policía, aunque los convocantes elevan a 55 mil personas la asistencia.

La vocera del Colectivo Nacional por los Derechos de las Mujeres, Suzy Rotjman, tomó la palabra en la plaza del Panteón para pedir que la ley integral sobre la violencia contra las mujeres y los niños, aprobada en primera lectura el 13 de octubre en la Asamblea Nacional, “sea votada a tiempo”.

En Marsella, un millar de personas participaron en una marcha no convocada que fue dispersada con gas lacrimógeno. Una segunda manifestación organizada por asociaciones feministas congregó a unas 400 personas, según la Policía. Asimismo, se contabilizaron 2 mil personas en Montpellier, 6 mil en Lyon, 2 mil 900 en Lille, cientos en Metz y Toulouse y 500 en Estrasburgo.

El primer sábado de protestas, el 17 de octubre, congregó a 565 mil personas, según la policía, y a 800 mil según los convocantes, una jornada que se vio empañada por la violencia y los saqueos en París, Marsella, Lyon o Lille.

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