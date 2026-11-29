Fotos: FGR

Un juez vinculó a proceso este sábado a Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, y otros dos hombres, detenidos recientemente en Guasave, Sinaloa, por su probable participación en delitos relacionados con armas de fuego, cartuchos, cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Junto a Meza Flores, fueron procesados Germán Rolando Flores Meza, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José Luis Ortiz Murillo, identificado como presunto operador financiero del grupo delictivo.

La FGR agregó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó datos de prueba por los delitos de posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de los imputados. Sin embargo, en la continuación de la audiencia, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso y ratificó la prisión preventiva oficiosa.

Con ello, los tres permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Además, la autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

De acuerdo con la información proporcionada, Fausto Isidro Meza Flores es identificado como presunto líder de la organización de los Beltrán Leyva, aliada con la facción de Los Mayos del Cártel del Pacífico.

Los tres hombres fueron detenidos en Guasave durante un operativo encabezado por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, como resultado de labores de inteligencia e investigación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.