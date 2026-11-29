Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la educación es una herramienta para reducir la inseguridad y las violencias, además de ofrecer mayores oportunidades a los jóvenes, durante la entrega de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez en Villahermosa, Tabasco.

“Si hay educación, baja la inseguridad; si hay educación, disminuyen las violencias; si hay educación, los jóvenes tienen esperanza, y eso es lo que construimos todos los días en nuestro país. Todas y todos los mexicanos, todas y todos los jóvenes de México estamos construyendo juntos un país en donde siga la esperanza”, expresó, al destacar que las Becas para el Bienestar beneficiarán a 20 millones de estudiantes durante 2026.

Sheinbaum señaló que estos apoyos se financian con los impuestos recaudados y representan, dijo, una forma de devolver los recursos públicos a las familias y a los jóvenes. También destacó la ampliación del programa de becas mediante la incorporación de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria y el apoyo para útiles y uniformes escolares en primaria.

La presidenta sostuvo que México cuenta con un sistema de becas que contempla a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Asimismo, informó que su gobierno trabaja en la creación de 400 mil nuevos espacios para educación media superior.

En Tabasco, anunció la construcción de nuevas preparatorias Margarita Maza, un nuevo tecnológico y una unidad académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con el propósito de ampliar las opciones para que los jóvenes continúen sus estudios universitarios.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que existen 385 obras en el país para generar los 400 mil nuevos lugares en bachillerato. Señaló que el objetivo es garantizar que ningún joven se quede sin oportunidad de cursar ese nivel educativo.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que en Tabasco hay 470 mil 840 estudiantes beneficiarios, con una inversión de 3 mil 531 millones de pesos. De ese total, 10 mil 295 corresponden a preescolar; 215 mil 506 a primaria; 122 mil 403 a secundaria; 108 mil 967 a preparatoria y 13 mil 669 a universidad.

Durante el evento, la estudiante María Ximena Ávalos Castillo agradeció los apoyos educativos y afirmó que las becas representan un impulso para los sueños de las nuevas generaciones. En tanto, el gobernador Javier May Rodríguez reiteró el compromiso de su administración para atender las necesidades de la comunidad educativa y respaldar a los jóvenes tabasqueños.

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