Santiago Gimenez hace las maletas y viaja a Portugal para fichar con Porto: “Es una nueva oportunidad”

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Santiago Giménez firmará con el Porto. Foto: Reuters

Santiago Gimenez está a punto de comenzar una nueva etapa en su carrera, el delantero mexicano fue captado mientras viajaba rumbo a Portugal para completar su incorporación al Porto, luego del acuerdo alcanzado entre el club portugués y el Milan.

Acompañado por su esposa, Fer Serrano, el atacante emprendió el viaje con una actitud positiva y aseguró estar ilusionado por el cambio de equipo.

El momento fue compartido por Antonio Vitiello, periodista italiano que colabora con Corriere dello Sport. En el video, Gimenez fue cuestionado sobre si estaba listo para afrontar esta nueva aventura y respondió brevemente antes de partir.

“Sí, sí, estamos listos; es emocionante y estamos contentos porque es una nueva oportunidad. Gracias”, señaló el delantero mexicano.

"FELIZ PORQUE ES UNA NUEVA OPORTUNIDAD" 🗣️🇵🇹⚽



Así se expresa Santiago Gimenez en su salida de Milan con rumbo a Portugal para reportarse con el Porto en este nuevo capítulo de su carrera como futbolista profesional



El delantero mexicano estaría vistiendo el uniforme de los… pic.twitter.com/jZZHaMFIFs — Claro Sports (@ClaroSports) August 30, 2026

Santiago Gimenez muestra sus maletas antes de viajar a Portugal

El propio futbolista también dio una pista sobre su salida del Milan a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram publicó una imagen en la que aparecen varias maletas dentro de un automóvil, además de Fer Serrano y sus mascotas.

La publicación coincide con el inicio de su traslado a Portugal, donde Gimenez deberá completar los últimos pasos antes de convertirse oficialmente en jugador del Porto.

De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, el Milan ya autorizó al delantero mexicano a viajar para cerrar la operación.

El acuerdo entre ambos clubes contempla un préstamo sin costo, una opción de compra de 18 millones de euros y dos millones de euros adicionales en variables.

La compra podría convertirse en obligatoria si se cumplen determinadas condiciones relacionadas con objetivos y tiempo de juego.

¿Cuántos goles hizo Santiago Gimenez con el Milan?

Santiago Gimenez llegó al Milan en febrero de 2025 procedente del Feyenoord y mantiene contrato con el conjunto italiano hasta junio de 2029.

Durante su etapa en Italia, el mexicano registró siete goles y seis asistencias en 37 partidos entre todas las competencias.

En su primera campaña marcó seis goles en 19 encuentros, pero las lesiones limitaron su participación durante la siguiente temporada, en la que apenas consiguió una anotación en 18 apariciones.

Sus números estuvieron por debajo de los que consiguió durante su etapa con el Feyenoord, club con el que explotó como goleador y llamó la atención de varios equipos europeos.

Con el conjunto neerlandés, Gimenez consiguió 65 goles y 14 asistencias en 105 partidos, antes de dar el salto al futbol italiano.

Porto espera a Santiago Gimenez

El mexicano llegaría a un Porto que comenzó con paso perfecto la temporada de la Primeira Liga, con cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos.

El equipo portugués suma nueve goles a favor y ninguno en contra, por lo que marcha como líder en este arranque de campeonato.

Si la operación se concreta de manera oficial, Gimenez también tendrá la oportunidad de volver a disputar la Champions League, una competencia que ya conoce de su etapa con el Feyenoord.

Además, el delantero podría enfrentarse nuevamente a su antiguo club, así como a equipos de la talla del Manchester City, Liverpool, Napoli y PSV Eindhoven, entre otros.

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