Pogacar e Isaac del Toro firman el 1-2 en la etapa 14 del Tour de Francia 2026

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Pogacar e Isaac Del Toro celebrando. Foto: AFP

El UAE Team Emirates XRG volvió a demostrar por qué domina el Tour de Francia 2026, el esloveno Tadej Pogacar conquistó la etapa 14 tras un demoledor ataque en el ascenso al Col du Haag, mientras que el mexicano Isaac del Toro completó el doblete del equipo al cruzar la meta en la segunda posición.

El francés Paul Seixas cerró el podio de una jornada marcada por la alta montaña; la etapa, de 155.3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein, ofreció un recorrido ideal para los escaladores con cuatro puertos de montaña.

Desde el inicio, una fuga integrada por ciclistas como Richard Carapaz, Einer Rubio y Valentin Paret-Peintre tomó ventaja para disputar los puntos de la montaña, mientras el UAE controló el ritmo del pelotón, esperando el momento adecuado para lanzar a su líder.

¡Segundo lugar 🥈 para el Torito 🐂!



Isaac del Toro 🇲🇽 hace una enorme actuación en la etapa 14 del Tour de France 🇫🇷🚴‍♂️ y logra el 2° puesto



La alta montaña 🚵‍♂️ no es rival para Isaac 😎 pic.twitter.com/CACDEFqR8X — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) July 18, 2026

Pogacar atacó en el momento perfecto

La estrategia del equipo emiratí funcionó a la perfección, Pogacar permaneció resguardado por sus compañeros durante gran parte del recorrido, mientras Isaac del Toro respondía a los ataques de los rivales en la clasificación general.

Incluso cuando el mexicano sufrió un problema mecánico por una cadena atorada a menos de 12 kilómetros de la meta, logró regresar rápidamente al grupo principal sin perder contacto con los favoritos.

El movimiento decisivo llegó cuando restaban poco más de siete kilómetros para el final. Pogacar aceleró con fuerza en el Col du Haag, dejó atrás a Jonas Vingegaard y al resto de los aspirantes al título y se encaminó en solitario hacia su victoria número 25 en la historia del Tour de Francia.

Isaac del Toro confirma su gran momento

Detrás del esloveno apareció la gran actuación de Isaac del Toro, quien mantuvo un ritmo constante durante el ascenso final y terminó despegándose del resto de los perseguidores para asegurar la segunda posición.

El ciclista mexicano volvió a responder en la montaña y firmó uno de sus mejores resultados en la competencia, consolidándose como una pieza clave para el UAE Team Emirates XRG y confirmando su crecimiento en la máxima prueba del ciclismo mundial.

Por su parte, el francés Paul Seixas volvió a sorprender al finalizar tercero. El joven corredor se mantuvo con los mejores durante gran parte del ascenso y continúa consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo internacional.

Pogacar recupera el liderato de la montaña

Además del triunfo de etapa, Pogacar también recuperó el control de la clasificación de la montaña.

Tras haber cedido de forma provisional el liderato a Valentin Paret-Peintre, el esloveno sumó los puntos necesarios en el Col du Haag para terminar la jornada con 52 unidades, por delante de Paret-Peintre (43) y Richard Carapaz (38).

El resultado confirmó el dominio del UAE Team Emirates XRG, que volvió a imponer condiciones tanto en la clasificación general como en la pelea por el maillot de lunares.

Así quedó la etapa 14 del Tour de Francia 2026

Los tres primeros lugares de la etapa fueron:

Tadej Pogacar – 4:00:07 Isaac del Toro Paul Seixas

Posición Ciclista (Equipo) Tiempo 1 Tadej Pogacar (UAE) 4:00:07 2 Isaac del Toro (UAE) (MEX) +0:38 3 Paul Seixas (DEC) +0:42 4 Jonas Vingegaard (VIS) +0:44 5 Remco Evenepoel (RBH) +0:48 6 Juan Ayuso (LDT) +0:50 7 Florian Lipowitz (RBH) +0:50 8 Richard Carapaz (EFE) +1:18 9 Tobias Johannessen (UXM) +1:40 10 Mattias Skjelmose (LDT) +1:40

Clasificación general tras la etapa 14

Con esta victoria, Tadej Pogacar conserva el maillot amarillo como líder del Tour de Francia 2026. Jonas Vingegaard permanece en la segunda posición de la clasificación general, seguido por Remco Evenepoel, mientras que el mexicano Isaac del Toro ocupa el séptimo lugar y continúa consolidándose entre los mejores ciclistas de la competencia.

Posición Ciclista (Equipo) Tiempo 1 Tadej Pogacar (UAE) 51:18:28 2 Jonas Vingegaard (VIS) +4:30 3 Remco Evenepoel (RBH) +5:04 4 Paul Seixas (DEC) +5:19 5 Juan Ayuso (LDT) +5:22 6 Florian Lipowitz (RBH) +5:44 7 Isaac del Toro (UAE) (MEX) +5:50 8 Mattias Skjelmose (LDT) +7:35 9 Tom Pidcock (PIN) +7:59 10 Lenny Martínez (BAH) +8:25

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