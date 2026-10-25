¡Remontada de locura! Brewers vencen a Rays y toman ventaja 2-0 en la Serie Mundial

Los Brewers se ponen a dos triunfos del título | Reuters

Milwaukee Brewers remontó una desventaja de cuatro carreras para vencer 5-4 a Tampa Bay Rays en el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 y tomar ventaja de 2-0 en el Clásico de Otoño. Sal Frelick empató el encuentro con un cuadrangular en la sexta entrada y Cooper Pratt produjo la carrera de la remontada en la séptima, dejando a Milwaukee a dos victorias del primer campeonato de su historia. Checa todos los detalles en nuestra CRÓNICA.