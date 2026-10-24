Trump vota por adelantado en Florida; republicanos buscan mantener el control del Congreso

Trump vota anticipado en Florida. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este sábado 24 de octubre su voto anticipado en Florida para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026, en las que el Partido Republicano buscará mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Trump acudió acompañado de su esposa, Melania Trump, a un centro de votación en West Palm Beach, cerca de su residencia de Mar-a-Lago, antes de trasladarse a Georgia para participar en un mitin de campaña en apoyo a candidatos republicanos.

El mandatario confirmó que votó por los candidatos de su partido y respondió preguntas de los periodistas sobre la campaña electoral, la corrupción y sus señalamientos sobre presuntas irregularidades en los procesos electorales estadounidenses.

Trump acusa de corrupción a los demócratas tras emitir su voto

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Donald Trump fue cuestionado sobre la corrupción, uno de los asuntos que preocupan a los electores estadounidenses.

El presidente aseguró que los republicanos mantienen sus posiciones frente a este problema y dirigió sus críticas al Partido Demócrata.

“Deberían fijarse en la verdadera corrupción, es corrupción demócrata”, declaró Trump en el centro de votación de Palm Beach.

El mandatario también retomó sus acusaciones sobre un supuesto fraude generalizado durante las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden.

Trump volvió a cuestionar la validez de algunos votos y señaló presuntas irregularidades en Los Ángeles, California, una ciudad donde el Partido Demócrata mantiene una amplia presencia electoral.

Sin embargo, el presidente no presentó pruebas que acreditaran sus señalamientos sobre un fraude electoral masivo en aquellos comicios.

Las declaraciones ocurrieron cuando faltan 10 días para las elecciones legislativas estadounidenses, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado.

¿Qué se juega Trump en las elecciones del 3 de noviembre?

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026 y definirán la composición del Congreso durante los últimos dos años del actual periodo presidencial de Donald Trump.

En estos comicios estarán en disputa los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado, incluidas elecciones especiales.

El Partido Republicano buscará conservar sus mayorías legislativas, mientras que el Partido Demócrata intentará recuperar el control de una o ambas cámaras.

El resultado será relevante para el desarrollo de la agenda del presidente estadounidense, debido a que el Congreso tiene facultades para aprobar leyes, autorizar recursos presupuestarios y supervisar las acciones del Gobierno federal.

En caso de que los demócratas obtengan la mayoría en alguna de las cámaras, podrían modificar las condiciones para la aprobación de las iniciativas legislativas impulsadas por la Casa Blanca.

También tendrían la posibilidad de promover investigaciones parlamentarias sobre distintas decisiones de la administración Trump.

Encuestas muestran dificultades para los republicanos rumbo a noviembre

A 10 días de la jornada electoral, distintas encuestas y análisis políticos apuntan a una contienda por el control del Congreso.

Los sondeos citados en la cobertura electoral señalan dificultades para el Partido Republicano, particularmente en la Cámara de Representantes, aunque los resultados definitivos dependerán de la votación del 3 de noviembre.

Históricamente, las elecciones de medio mandato han representado un desafío para el partido que ocupa la Casa Blanca, debido a que los votantes también utilizan estos comicios para expresar su posición sobre el desempeño del Gobierno.

En esta ocasión, las campañas se desarrollan en medio de debates sobre la economía, el costo de vida, la inmigración y las políticas de la administración federal.

Por su parte, los demócratas han planteado la posibilidad de impulsar investigaciones sobre los negocios de Trump y su entorno familiar si consiguen las mayorías legislativas necesarias.

Estas investigaciones podrían incluir operaciones relacionadas con la empresa familiar del mandatario durante su regreso a la Presidencia.

Trump continúa campaña en apoyo a candidatos republicanos

Después de emitir su voto anticipado en Florida, Donald Trump se trasladó a Georgia para participar en un acto de campaña de cara a las elecciones legislativas.

El presidente ha mantenido una agenda de actividades en distintos estados con el propósito de respaldar a candidatos republicanos que compiten por puestos en el Congreso y otros cargos públicos.

Su participación en la campaña ocurre pese a que Trump no aparece como candidato en las boletas de las elecciones de medio mandato, debido a que su periodo presidencial continúa hasta enero de 2029.

La votación anticipada permite a los ciudadanos estadounidenses emitir su sufragio antes del día oficial de las elecciones, de acuerdo con las reglas establecidas en cada estado.

En Florida, el proceso de votación anticipada comenzó este sábado 24 de octubre en el condado de Palm Beach.

Los resultados de las elecciones del próximo 3 de noviembre determinarán qué partido tendrá el control de cada cámara del Congreso durante la segunda mitad del actual mandato presidencial.

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