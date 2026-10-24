Diego Luna gana el premio a Mejor Guion en el Festival de Cine de Roma por “Ceniza en la Boca”

Diego Luna sigue triunfando con “Ceniza en la boca” | Foto: AFP

Diego Luna, actor y cineasta mexicano, triunfó en la vigésimoprimera edición del Festival de Cine de Roma, pues ganó el premio a Mejor Guion junto a Diego Rabassa y Abia Castillo por “Ceniza en la Boca“,

El también director de “Abel” se subió al escenario italiano este sábado 24 de octubre para levantar la estatuilla que se suma a un paso por los festivales que incluyó una ovación de cinco minutos en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

Diego Luna recibe premio por “Ceniza en la boca”

El filme compitió dentro de la sección Progressive Cinema del certamen italiano; la cinta “I see buildings fall like ligtning” ganó el reconocimiento a Mejor Película en dicha sección.

Diego Luna dio un emotivo.y breve discurso al equipo detrás de la película, incluyendo a los guionistas que escribieron “Ceniza en la boca” a su lado, y a la organización del festival al recibir el galardón.

“Gracias por haber hecho este viaje con nosotros, para nosotros recibir este premio es fundamental, no es solo mi trabajo, sino el de escritores mexicanos fantásticos” Diego Luna

Y agregó: “Gracias, Roma, por haber celebrado este cine que quiere que este mundo sea un lugar mejor”.

Protagonizada por Anna Díaz y Adriana Paz, la película sigue a Lucila, una joven que emigra de México a España junto con su hermano pequeño para reencontrarse con su madre, de quien ha estado separada durante ocho años.

Sin embargo, al llegar se encuentra con una realidad más difícil de lo que imaginaba. La joven debe afrontar las complicaciones de una nueva dinámica familiar, además de adaptarse a un entorno desconocido y hostil.

En ese contexto, Lucila enfrenta los desafíos de la migración mientras intenta encontrar su lugar en el mundo. La historia explora así las dificultades que acompañan el desarraigo y la búsqueda de pertenencia en un país distinto.

¿Quiénes forman parte del elenco?

Además de Anna Díaz y Adriana Paz, el reparto de “Ceniza en la boca” incluye a los siguientes actores:

Luisa Huertas

Guillermo Ríos

Sergio Bautista

Benny Emmanuel

Teresa Lozano

Adriana Jacomé

Los festivales y reconocimientos de “Ceniza en la boca”

El largometraje ha formado parte de la programación de varios festivales internacionales de cine durante 2026. Entre ellos se encuentran:

Festival de Cannes , Francia: estreno internacional en la sección Special Screenings (Séances)

, Francia: estreno internacional en la sección Special Screenings (Séances) Sarajevo Film Festival , Bosnia y Herzegovina

, Bosnia y Herzegovina Toronto International Film Festival , Canadá

, Canadá Festival de San Sebastián , España: sección Horizontes Latinos

, España: sección Horizontes Latinos Festival de Cine de Biarritz , Francia

, Francia Festival de Cine de Roma , Italia

, Italia Festival Internacional de Cine de Morelia, México: Competencia Oficial

Además, en el Festival de San Sebastián, la cinta recibió el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country.

Diego Luna y su trayectoria como director de cine

Aunque Diego Luna alcanzó reconocimiento por su trabajo como actor en telenovelas y películas, también ha desarrollado una trayectoria detrás de las cámaras. Entre sus trabajos como director se encuentran J.C. Chávez (2007), Abel (2010), César Chávez (2014) y Mr. Pig (2016).

Con “Ceniza en la boca”, Luna vuelve a la dirección con una adaptación literaria que sitúa en el centro de la historia la migración, los vínculos familiares y la búsqueda de identidad..

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