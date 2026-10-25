¡No las abras! Siguen estafas con fotos en WhatsApp: Policía Cibernética da recomendaciones

¡Cuidado con esta nueva estafa de WhatsApp! | Foto: Pexels

La Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó este sábado 24 de octubre por una nueva modalidad de estafa en WhatsApp mediante fotografías de visualización única.

Cabe destacar que la unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX) alertó por este tipo de fraude el pasado 11 de septiembre; sin embargo, no mencionó el nombre de la app de mensajería instantánea de Meta.

#AlertaCibernética l La #PolicíaCibernética alerta de una nueva modalidad de estafa en #WhatsApp mediante fotografías de visualización única. Tras abrir la imagen, los delincuentes aseguran que fue enviada por error o acusan a la víctima de ver contenido privado para amenazarla… pic.twitter.com/M8kNgNtT5o — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 24, 2026

Cabe destacar que la Policía Nacional de España también alertó por esta modalidad de extorsión el pasado 1 de septiembre, advirtiendo que ocurría a través de WhatsApp.

Si te llegan fotos de visualización única en WhatsApp… ¡no las abras!

El nuevo fraude comienza cuando el usuario recibe una fotografía de visualización única desde un número desconocido o con el que no se mantiene comunicación previa a través de las apps de mensajería instantánea, según la Policía Cibernética.

Una vez que la víctima abre la imagen, los cibercriminales aseguran que fue enviada por error o acusan a la víctima de haber accedido a contenido privado.

Finalmente, los delincuentes amenazan al usuario con supuestas denuncias, acciones legales o la difusión de información, con el propósito de exigir un pago.

“Esta modalidad se aprovecha de técnicas de ingeniería social que buscan provocar miedo, culpa y urgencia para conseguir dinero o información personal”.Policía Cibernética, SSC CDMX

La unidad de la SSC de la Ciudad de México aseguró que, en algunos casos, los responsables utilizan otros número telefónicos o se hacen pasar por:

Autoridades

Abogados

Familiares

Fuente: SSC CDMX

De esta forma, los criminales aumentan la credibilidad de las amenazas y ejercen presión psicológica, de acuerdo con la Policía Cibernética.

La alerta de las autoridades capitalinas corresponde con la descripción que hizo la Policía Nacional de España a inicios del presente mes de septiembre.

Recomendaciones de la Policía Cibernética

Sin embargo, antes la presente modalidad de estafa y extorsión, las autoridades capitalinas emitieron las siguientes recomendaciones:

No abras fotografías o archivos de visualización única enviados por números desconocidos

Mantén la calma si después de visualizar una imagen recibes amenazas, acusaciones o mensajes intimidatorios

No realices depósitos, transferencias ni proporciones datos personales o bancarios

No continúes la conversación con el presunto extorsionador

Bloquea y reporta el número directamente desde las aplicaciones

Conserva capturas de pantalla, números telefónicos, mensajes y cualquier otra evidencia

Activa la verificación en dos pasos y revisa las opciones de privacidad

Informa a familiares y personas de confianza de esta modalidad para evitar nuevas víctimas

Denuncia cualquier intento de fraude o extorsión ante las autoridades correspondientes

Fuente: SSC CDMX

La Policía Cibernética también llamó a los usuarios a ponerse en contacto con sus expertos en caso de que identifiquen esta modalidad de fraude o si es víctima de un intento de extorsión:

Teléfono: 55 5242 5100 (ext. 5086)

Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Finalmente, los usuarios capitalinos pueden recibir alertas y recomendaciones de seguridad digital a través de las cuentas oficiales de redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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