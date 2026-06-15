¿Cómo fue la relación de Oliver Tree y Melanie Martínez? El romance que siguió dando de qué hablar años después de su ruptura

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Su romance es recodado en redes sociales. Foto: Gettyimages

La muerte del cantante Oliver Tree, causó que algunos seguidores recordaran la relación que mantuvo con la cantante Melanie Martínez, una de las historias de amor más comentadas de ls música en redes sociales.

Aunque su noviazgo duró menos de un año, la pareja llamó la atención por la química que mostraban en público y por la forma en que ambos compartían detalles de su romance con sus seguidores.

Así comenzó la historia de amor de Melanie Martínez y Oliver Tree

Los primeros indicios de la relación surgieron en septiembre de 2019, cuando ambos participaron en una entrevista para la revista “Alternative Press”. Melanie Martínez fungió como entrevistadora invitada de esa edición. Durante la conversación, la química entre ambos quedó en evidencia. Al final de la entrevista, Melanie le preguntó quién era su amor platónico famoso y Oliver respondió que era ella.

“Es, literalmente, la mujer más hermosa del mundo y se llama Melanie Martínez”, expresó el cantante, confirmando públicamente su romance.

Poco después, ambos comenzaron a compartir fotografías juntos en redes sociales, donde mostraban algunos momentos de su relación.

“Foi um desastre absoluto hoje. É realmente difícil entender como alguém com quem você compartilhou um momento tão específico e formativo da sua vida pode desaparecer de repente. Ele era tão dedicado à sua arte que eu admirei e respeitava tanto.” – Melanie sobre oliver tree pic.twitter.com/vYjtTE6kd4 — Pluto (@Thevatic4n) June 14, 2026

La intérprete de “Cry Baby” llegó a dedicarle emotivos mensajes al cantante y en una publicación lo describió como “el amor de todas mis vidas”.

Sin embargo, el romance también estuvo acompañado de polémica; ya que algunos seguidores de Melanie cuestionaban constantemente la relación y lanzaban comentarios negativos contra Oliver, situación que la cantante llegó a reprochar públicamente.

Tras aproximadamente nueve meses de relación, la pareja dejó de compartir contenido juntos y eliminó varias de las fotografías que habían publicado en redes sociales.

En junio de 2021 cuando Melanie confirmó oficialmente la ruptura. Aunque el romance había terminado, la cantante insistió en diversas ocasiones que la separación ocurrió en buenos términos.

Con el paso de los años, los ataques de algunos seguidores hacia Oliver continuaron, por lo que Melanie salió en su defensa de manera pública y pidió que dejaran de acosarlo.

“Ya dije que terminamos las cosas hace años y que nos llevamos bien”, escribió la cantante en uno de los mensajes que compartió para frenar las críticas.

Melanie Martínez despide a Oliver Tree con un emotivo mensaje

Melanie Martinez remembers ex-boyfriend Oliver Tree in heartfelt tribute after his passing:



“Been an absolute wreck today. It's really hard to understand how someone who you once shared such a specific and formative time of your life with can all of a sudden be gone.” pic.twitter.com/Gjqo5dZZbU — Pop Crave (@PopCrave) June 14, 2026

Tras darse a conocer la muerte de Oliver Tree, Melanie Martínez recurrió a sus redes sociales para expresar el dolor que le provocó la pérdida de quien fuera su pareja años atrás. La cantante dejó claro que conservaba un profundo cariño y respeto por el artista.

En su mensaje, Martínez recordó a Oliver como una persona “creativa”, “inocente” e “inspiradora”, destacando las cualidades que más admiraba de él tanto dentro como fuera de los escenarios. Sus palabras conmovieron a seguidores, especialmente porque durante años defendió públicamente al cantante de los ataques y comentarios negativos que algunos usuarios dirigían en su contra tras la ruptura.

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