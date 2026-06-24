Issabela Camil rompe el silencio sobre Luis Miguel tras rumores de cirugía: “No tengo nada que resolver”

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Issabela Camil niega pleito con Luis Miguel. Foto: Cuartoscuro | Getty images

Issabela Camil compartió detalles sobre su relación con Luis Miguel, luego de que trascendiera que “El Sol de México” fuera dado de alta del hospital Monte Sinaí de Nueva York por un supuesto procedimiento quirúrgico.

“No tengo nada que reconciliar. Nunca, no hubo ningún pleito, no deseo que nadie esté enfermo y mi amor universal a todos y a él, pero, personalmente, no tengo nada que resolver”, recalcó la actriz, quien se especuló mantenía una distancia con el cantante tras la emisión de “Luis Miguel: la serie”.

La expareja de Luis Miguel fue cuestionada por medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sobre una posible “reconciliación”, luego de desavenencias por la serie.

¿Por qué Issabela Camil estaba molesta por “Luis Miguel: la serie”?

En 2023, Issabela Camil se dio a conocer que demandó a los responsables de “Luis Miguel: la serie” tras su emisión en una plataforma de streaming, debido al mal uso que se le dio a su imagen en la producción y donde fue reflejada parte de su intimidad.

Sobre la demanda, la actriz destacó que el proceso sigue en la búsqueda de justicia.

“No voy a desistir de lo que es la justicia. Yo como buena acuariana soy justiciera y me voy a morir defendiendo lo que me corresponde y lo que hace valer mi derecho 100%. Es un tema de proceso y no puedo mencionar nada de ese tema”, subrayó Issabela Camil.

Tras casi cinco años de haber finalizado la bioserie, la actriz y conductora confirmó que el proceso sigue abierto sin otorgar más detalles sobre el tema.

En diversas ocasiones se le ha preguntado por Luis Miguel, luego de que se supiera sobre la relación que los vinculó a ambos, aunque la esposa de Sergio Mayer ha buscado mantener su vida privada alejada de la opinión pública, al igual que “LuisMi”.

¿Cuál fue la relación entre Issabela Camil y Luis Miguel?

En la serie, Camila Sodi interpretó al personaje que representa a Issabela Camil, con quien Luis Miguel tuvo una relación de casi siete años. Fue un romance que a pesar de haberse confirmado, poco se hizo público.

En 2018, Tony Star, madre de Issabella, en entrevista con Ventaneando, dijo que ambos se conocían desde muy pequeños y que después de un tiempo empezaron a salir, llegando a ser “Mickey” muy querido por la familia.

Además, reveló que ella y su esposo fueron entrevistados para el programa, aunque desconocía si existía alguna autorización para su uso.

El problema con la serie fue que la actriz no accedió a contar su historia a la producción, por lo que se habría adaptado conforme a los detalles que presuntamente habría contado “El Sol de México”.

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