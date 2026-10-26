Serie de Timbiriche revive romance de Thalía con hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz

Reviven romance de Thalía con hijo de Gustavo Díaz Ordaz Foto: Cuartoscuro

Timbiriche es una de las bandas juveniles más icónicas de México y recientemente se estrenó una serie donde se cuenta su historia a través de VIX, aunque sus integrantes afirman no la autorizaron.

A pesar de esto, la historia ya tocó puntos importantes en la vida de los artistas, como lo fue la relación que Thalía, quien mantuvo una relación sentimental con Alfredo Díaz Ordaz Borja, hijo del expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz.

En la serie se da a entender que Yolanda Miranda, madre de la cantante, tuvo influencia en el noviazgo para abandonar el grupo y tener una carrera como solista.

Así fue el romance de Thalía con Alfredo Díaz Ordaz

Thalía era mucho menor que Alfredo Díaz Ordaz Borja, quien tenía 39 años y era hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, cuando la cantante tenía al rededor de 19 años.

El romance se convirtió en una de las etapas más comentadas de la vida sentimental de la artista, quien en ese momento buscaba consolidar su carrera musical fuera de Timbiriche.

En la serie de VIX se da a entender que la relación entre Alfredo y la cantante era una forma en que pudiera acceder a una vida marcada por lujos y privilegios económicos.

¿Qué pasó con Alfredo Díaz Ordaz, pareja de Thalía?

Alfredo Díaz Ordaz murió el 15 de diciembre de 1993, a causa de hepatitis C, esto mientras Thalía se encontraba trabajando en las grabaciones de la telenovela Marimar

Precisamente se encontraba en las grabaciones de la novela cuándo se enteró de la muerte de quien llegó a ser su prometido.

La pareja no llegó a casarse y este romance permaneció como uno de los episodios más recordados de la vida sentimental de Thalía, antes de su matrimonio con el empresario musical Tommy Mottola.

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