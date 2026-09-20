Hayden Panettiere es recordada en emotivo homenaje en Malibú; estas celebridades asistieron

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Hayden Panettiere fue homenajeada. Foto: AFP

Hayden Panettiere fue recordada el sábado 19 de septiembre durante una ceremonia privada realizada en Malibú, California, a la que acudieron familiares, amigos y varias celebridades que compartieron momentos con la actriz a lo largo de su carrera.

De acuerdo con información de TMZ, alrededor de 150 personas asistieron al homenaje realizado en una iglesia de Malibú. Entre los invitados estuvieron Paris Hilton, Evan Ross, Connie Britton, Charles Esten, Lennon Stella y Jonathan Jackson, además de otros compañeros de Panettiere.

La ceremonia fue descrita por fuentes cercanas al evento como un momento “emotivo y hermoso”. Antes de ingresar a la iglesia, los asistentes presenciaron la liberación de palomas como parte del homenaje.

An inside look at Hayden Panettiere’s celebration of life held in Malibu with her family & closest friends: pic.twitter.com/5Si7kNGnIR — Ghostface Got Bangs (@ghostfacebangs) September 20, 2026

Compañeros de “Nashville” recuerdan a Hayden Panettiere

Durante la ceremonia, Connie Britton y Charles Esten ofrecieron discursos en memoria de Panettiere.

Esten, quien compartió créditos con la actriz en la serie “Nashville”, también interpretó una de las canciones de la producción en la que participó Hayden. Para la presentación se instaló una banda dentro de la iglesia, según las fuentes citadas por TMZ.

Otros compañeros de la actriz también acudieron al homenaje. Entre ellos estuvieron Lennon Stella y Jonathan Jackson, quienes formaron parte del elenco de “Nashville”.

¿Quiénes asistieron al homenaje de Hayden Panettiere?

Además de sus compañeros de “Nashville”, entre los asistentes estuvieron:

Paris Hilton

Evan Ross

Connie Britton

Charles Esten

Lennon Stella

Jonathan Jackson

Ruby Rose

Beverly D’Angelo

Cameron Richardson

Storm Santos

Caroline D’Amore

El padre de Hayden, Alan “Skip” Panettiere, también estuvo presente en la ceremonia. Fotografías obtenidas por TMZ mostraron a varios de los invitados reunidos en la Malibu Pacific Church.

¿Qué pasó con la mamá de Hayden Panettiere?

La ausencia de Lesley Vogel, madre de Hayden, también generó atención. Inicialmente, TMZ informó que Vogel no había sido invitada al homenaje.

Sin embargo, una actualización publicada posteriormente por el medio señaló que una fuente cercana a Vogel negó que se le hubiera excluido de la ceremonia y explicó que la madre de Hayden no asistió debido a una emergencia familiar.

TMZ también había informado que Brian Hickerson y su hermano Zach no estaban contemplados entre los invitados al homenaje.

Hayden Panettiere murió a los 36 años

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, después de ser encontrada inconsciente en un alojamiento de Greenville, Carolina del Sur.

La autopsia inicial reportó que no se encontraron signos de trauma que hubieran contribuido a su muerte, pero en ese momento la causa y la manera de la muerte permanecían pendientes de estudios adicionales.

Posteriormente, TMZ reportó que fuentes policiales consideraban que Panettiere pudo haber muerto después de consumir una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo adquirida en el mercado negro.

Esa información fue atribuida a fuentes policiales por el medio y no debe presentarse como una causa de muerte oficialmente confirmada.

El homenaje en Malibú se realizó poco más de un mes después de la muerte de la actriz y reunió a familiares, amigos y compañeros de una carrera que incluyó producciones como “Nashville” y “Heroes”.

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