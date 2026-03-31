Caravana migrante Génesis avanza por Chiapas rumbo a CDMX

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Caravana Génesis 2026 suma 800 migrantes en ruta hacia CDMX Foto: Cuartoscuro

La caravana migrante Génesis continúa su avance por Pijijiapan, Chiapas, rumbo a la Ciudad de México (CDMX) con cerca de 800 migrantes, quienes mantienen su objetivo de llegar a la capital mexicana para regularizar su situación migratoria.

Caravana migrante Génesis avanza en Chiapas hacia CDMX

El contingente partió hace cinco días desde Tapachula y avanzó hacia el municipio de Pijijiapan, como parte de su ruta hacia el centro del país. Los migrantes provienen principalmente de Haití, Cuba, Colombia, Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala. Los participantes han optado por caminar en horarios nocturnos y de madrugada para evitar las altas temperaturas en la región.

El grupo tiene como objetivo llegar a la Ciudad de México para presentar solicitudes de regularización y continuar posteriormente hacia estados del norte del país en busca de oportunidades laborales.

Migrantes en Chiapas reportan desgaste físico

Organizaciones civiles han documentado afectaciones en la salud de los integrantes de la caravana migrante en Chiapas, entre ellas deshidratación, lesiones en los pies e infecciones estomacales derivadas de las condiciones del trayecto.

A pesar de estas condiciones, los migrantes continúan su recorrido. De acuerdo con reportes, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) ha intervenido en casos donde personas presentan complicaciones de salud durante el trayecto.

Caravanas migrantes y trámites en México

La movilización denominada caravana migrante Génesis 2026 surge en un contexto de retrasos en los procesos de regularización migratoria en el sur del país. Los participantes han señalado que buscan avanzar en grupo para agilizar su atención ante autoridades federales.

Este tipo de desplazamientos se han registrado de forma constante desde 2018, cuando grupos de migrantes comenzaron a organizarse en Tapachula ante la saturación de trámites y la falta de respuesta en solicitudes de refugio.

Caravana Génesis busca llegar a CDMX

Los organizadores han indicado que el objetivo principal es llegar a la Ciudad de México sin establecer negociaciones intermedias, con la intención de presentar sus casos ante instancias federales.

El contingente continúa su desplazamiento tras su paso por Pijijiapan, en una ruta que hasta el momento se ha desarrollado sin confrontaciones mayores, de acuerdo con reportes locales.

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