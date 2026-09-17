Susto en desfile: dron cae entre la gente y hiere a adulto mayor en Chiapas

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Dron cae entre asistentes al desfile del 16 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

Un momento de tensión se vivió durante el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de que un dron utilizado por corporaciones de seguridad cayera sobre la zona donde se encontraban los asistentes y un adulto mayor resultara lesionado.

El incidente ocurrió mientras se desarrollaba el desfile conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. El dispositivo habría perdido estabilidad durante el vuelo al impactar contra una sombrilla usada por los asistentes.

Tras el choque, el dron cayó hacia la multitud y las hélices alcanzaron el rostro de un hombre de la tercera edad que se encontraba entre los espectadores.

🇲🇽 Un dron de la SSP chocó contra una sombrilla y cayó sobre la multitud durante el desfile en Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas



Las hélices del dispositivo impactaron el rostro de un adulto mayor, quien tuvo que ser atendido de emergencia por paramédicos en el lugar.#Nacional #México pic.twitter.com/qqIwz3A57M — Crónica NLD (@CronicasLDN) September 17, 2026

¿Cómo ocurrió la caída del dron durante el desfile?

Un video que circula en redes sociales, como en la cuenta de X de Crónica NLD, se muestra el momento en que el aparato sobrevuela la zona destinada al público durante el desfile del 16 de septiembre y, posteriormente entra en contacto con una sombrilla utilizada por los asistentes para protegerse del sol.

Después del impacto, el dispositivo descendió de manera repentina y terminó entre las personas que observaban el desfile. Reportes locales señalan que el adulto mayor fue alcanzado por las hélices del equipo y sufrió lesiones en el rostro.

El material audiovisual permite observar la secuencia del incidente, aunque las imágenes por sí mismas no permiten establecer cuál fue la causa de la pérdida de control del dron con exactitud.

Adulto mayor recibe atención tras el accidente

Luego de la caída, el hombre lesionado recibió atención de emergencia en el lugar, de acuerdo con los reportes difundidos sobre el incidente. Hasta el momento de las publicaciones consultadas, no se había informado de manera oficial un reporte detallado sobre la gravedad de sus heridas ni sobre las causas que provocaron la caída del dispositivo.

El desfile se realizó en la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez y contó con la participación de elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y corporaciones estatales, incluida la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo es una dependencia estatal con sede en Tuxtla Gutiérrez y entre sus áreas se encuentran unidades de operaciones, inteligencia y servicios estratégicos de seguridad.

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