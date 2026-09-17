Rescatan a seis personas que se encontraban extraviadas en la Selva Lacandona en Chiapas

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Realizan rescate en la Selva Lacandona. Foto: Lizeth Coello

Seis personas fueron localizadas con vida y puestas a salvo en la Selva Lacandona, Chiapas, luego de un operativo de búsqueda que concluyó con su rescate vía aérea debido a las condiciones del terreno.

Entre las personas encontradas se encontraban dos integrantes de la Comunidad Lacandona y un elemento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quienes fueron resguardados y recibieron atención tras ser ubicados.

Así fue el rescate en la Selva Lacandona

El operativo se realizó con apoyo de una unidad aérea de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que permitió llegar hasta la zona donde se encontraban las seis personas.

Las características de la Selva Lacandona, además de lo accidentado y complicado del terreno, representaron un desafío para las labores de localización, por lo que fue necesario recurrir a un despliegue por vía aérea.

Una vez ubicados, los integrantes del grupo fueron trasladados a un sitio seguro para recibir la atención correspondiente.

Gobernador de Chiapas destaca localización de personas

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, informó sobre el rescate a través de sus redes sociales y destacó que las condiciones de la zona dificultaban las labores para encontrar al grupo.

El mandatario estatal celebró que las seis personas fueran ubicadas con vida y señaló la complejidad que representaba el área donde se encontraban.

El caso concluyó con las seis personas fuera de peligro inmediato y bajo resguardo, después de las acciones implementadas para su búsqueda y rescate.

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