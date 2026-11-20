Atropellan y matan a mujer embarazada en Santa Fe. Foto: Pexels

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) busca identificar al conductor que atropelló y mató a Cristina Joselyn Rocha, de 36 años y con seis meses de embarazo, en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

El automovilista huyó después del accidente y hasta el momento no se ha informado sobre su identidad o detención.

La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación

La dependencia inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo desde el viernes 13 de noviembre, fecha en que ocurrió el atropellamiento.

En las diligencias participan el Ministerio Público, la Policía de Investigación (PDI) y personal de servicios periciales, quienes buscan establecer cómo sucedieron los hechos e identificar a la persona responsable.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento de Joselyn Rocha en Santa Fe?

Joselyn Rocha murió la mañana del viernes 13 de noviembre, cuando se dirigía a su trabajo en la zona de corporativos de Santa Fe.

De acuerdo con los reportes difundidos por sus familiares, el accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cerca de las oficinas de Huawei, cuando la mujer transitaba por una rotonda de doble sentido.

Después de atropellarla, el conductor involucrado presuntamente escapó sin detenerse para auxiliarla. Habitantes de la zona dieron aviso a las autoridades y a los servicios de emergencia, cuyos elementos confirmaron el fallecimiento de la mujer.

Su bebé, que tenía seis meses de gestación, también murió, según informó su familia.

Familia de Joselyn pide ayuda para localizar al conductor

La hermana de la víctima, Dayana Rocha, difundió un video en redes sociales para denunciar lo ocurrido y pedir apoyo para identificar al automovilista.

En su mensaje, solicitó a quienes hayan presenciado el accidente o tengan información sobre el vehículo involucrado que se comuniquen con las autoridades.

“Hoy les pido esto porque se trata de mi hermana. Ayúdenme a difundir este video y que llegue a las manos correctas para que podamos encontrar al responsable”, expresó.

También pidió al conductor que se presente ante las autoridades y responda por lo ocurrido.

Buscaron por ocho años el embarazo de Joselyn

Por su parte, Ignacio, esposo de Joselyn, relató que ambos habían buscado durante ocho años convertirse en padres y que, seis meses antes del accidente, un tratamiento especializado les había dado la noticia de que esperaban un bebé.

La Fiscalía capitalina informó que mantiene contacto con la hermana de la víctima, a través de su área de Atención Ciudadana, para brindarle orientación. Asimismo, aseguró que continuará con las investigaciones para esclarecer el atropellamiento e identificar al conductor.

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