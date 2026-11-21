Entre aplausos, sonrisas y muestras de emoción, niños y familias disfrutaron del desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, celebrado este 20 de noviembre. Desde temprano, los asistentes buscaron un lugar para observar el paso de los contingentes y ser parte de esta conmemoración.

Para los más pequeños, el desfile de la Revolución Mexicana fue una oportunidad de ver de cerca a militares, aviones y elementos de las Fuerzas Armadas. Algunos incluso compartieron sus sueños y las razones por las que esperaban con entusiasmo esta celebración.

Niños disfrutan el desfile de la Revolución Mexicana

Uno de ellos fue Javier Arreola, quien aprovechó el recorrido para saludar a los militares y observar a los contingentes que participaron en el desfile.

El pequeño explicó qué era lo que más le emocionaba de asistir a esta celebración.

“Porque va a haber militares, personajes heroicos y aviones”, compartió Javier, quien también destacó el esfuerzo de los participantes. “Es parte que nos demuestren su esfuerzo”, agregó.

La experiencia también le permitió hablar sobre lo que le gustaría hacer cuando sea mayor. Al preguntarle qué quería ser de grande, respondió sin dudar:

“De grande quiero ser militar”.

Javier no fue el único que esperaba con emoción el paso de los contingentes. Joab, otro de los pequeños asistentes, también tenía claro a quién quería observar durante el recorrido.

“A los soldados”, respondió cuando le preguntaron a quién quería ver.

Victoria esperaba ver a su primo en el desfile militar

Entre las familias que acudieron al desfile del 20 de noviembre también estaba Victoria, una niña que tenía una razón especial para asistir a la celebración.

Su primo, a quien llama Pato, participaba en el contingente de la Fuerza Aérea Mexicana, por lo que ella esperaba verlo pasar durante el recorrido.

“¿A quién vienes a ver hoy?”, le preguntaron. “A mi primo Pato”, respondió la pequeña.

Mientras avanzaban los contingentes, la familia buscaba distinguirlo entre los uniformados. Con las manos en alto y saludos llenos de cariño, intentaron llamar su atención y acompañarlo en ese momento.

Desfile de la Revolución Mexicana reúne a distintas generaciones

El 116 aniversario de la Revolución Mexicana también dejó momentos familiares entre quienes acudieron a presenciar el desfile.

Los niños siguieron atentos el paso de los militares, mientras otros asistentes respondían con aplausos y expresiones de entusiasmo.

Entre saludos, sonrisas y miradas de asombro, la conmemoración permitió que distintas generaciones compartieran una tradición histórica desde las calles.

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