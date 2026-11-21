Dos hombres embolsan al muñeco del restaurante. Ni por ser el muñeco diabólico se salvó de la delincuencia en la Ciudad de México. El miércoles 18 de noviembre, Chucky sufrió un secuestro exprés por parte de dos sujetos.

Ocurrió en el restaurante El Búnker, un lugar que parece un museo con personajes de películas de acción y terror. Se ubica en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.



Los ladrones pidieron bebidas y metieron el juguete en una bolsa de tela. Se apuraron a bajar dos niveles para llegar a la salida del establecimiento. El mesero se dio cuenta de que Chucky ya no estaba.

“Estos cuates de repente agarraron y vieron que no había nadie y aprovecharon para robarse el Chucky y lo hicieron con toda la intención y yo creo que nos estuvieron estudiando antes porque saben que a esa hora apenas estamos abriendo” Marco Castrejón / gerente de El Búnker

Salieron corriendo del bar y abordaron una motocicleta, pero no contaron con la acción de un repartidor de comida que tenía un poderoso scooter, y además estaba equipado con dos cámaras que captaron la persecución, cómo saltaron topes y casi los alcanza.

“Y salió hecho la mocha, como ves en el video, y los alcanzó porque realmente ese scooter es un demonio, los alcanzó y, al ver el tema de que todo el tiempo estaba atrás de ellos, soltaron el Chucky y lo aventaron” Marco Castrejón / gerente de El Búnker

Recuperó al muñeco y lo llevó de vuelta al negocio.

“La verdad es que estamos muy agradecidos con Gerardo porque no cualquiera hace eso, se arriesga a ir a una gran velocidad con riesgo de caerse o de que le pudieran hacer algo, entonces afortunadamente todo salió bien, le dimos una gran gratificación” Marco Castrejón / gerente de El Búnker

Los encargados del negocio subieron el video a redes sociales. El intento de robo se convirtió en una gran campaña publicitaria.

“Afortunadamente, muchos clientes llegaron de ese video y quieren conocer al Chucky” Marco Castrejón / gerente de El Búnker

Como las frases más célebres de las películas de Chucky, no se metan con ese muñeco porque él siempre regresa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.