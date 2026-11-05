Jubilados y pensionados del IPN llevan sus demandas a las calles; estas son las movilizaciones en CDMX este 5 de noviembre

Movilizaciones en CDMX este 5 de noviembre. Foto: Cuartoscuro.

La Ciudad de México tendrá este jueves 5 de noviembre una jornada con diversas movilizaciones sociales, concentraciones, citas agendadas y actividades ciclistas y recreativas en distintas alcaldías.

En total, están previstas:

1 marcha

7 concentraciones

3 citas agendadas

2 rodadas ciclistas

1 rodada en patines

13 eventos de esparcimiento

Foto: UnoTV.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) proporcionada, las actividades se distribuirán principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

Se prevén afectaciones a la circulación en calles y avenidas cercanas a los puntos de reunión, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes de tránsito.

Marchas programadas para este jueves

– 11:00 horas | Vulvas Rebeldes | Cuauhtémoc.

Punto de reunión: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Digna Ochoa y Plácido número 56, colonia Doctores.

Destino 1: Jefatura General de la Policía de Investigación, en Dr. Lavista número 139, colonia Doctores.

Destino 2: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en avenida Niños Héroes número 102, colonia Doctores.

Demanda: Realizarán una caminata denominada “Ruta por la memoria y contra la impunidad”, para exigir la localización de una joven desaparecida el 5 de noviembre de 2017. La movilización contempla actividades relacionadas con la memoria y la búsqueda de personas.

Aforo estimado: 120 personas.

Concentraciones y manifestaciones

07:00 horas | Liberación Animal MX

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez número 2, colonia Centro Histórico.

Demanda: Exigirán la votación y aprobación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, propuesta que busca fortalecer la defensa de los derechos de los animales.

Aforo estimado: 40 personas.

08:00 horas | Trabajadores jubilados y pensionados del IPN

Alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

Puntos de concentración: Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, colonia Centro. Casco de Santo Tomás, en Manuel Carpio y Circuito Interior, colonia Agricultura. Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja”, en avenida Instituto Politécnico Nacional y avenida Wilfrido Massieu, colonia Lindavista.

Demanda: Reclamarán el pago de prestaciones económicas derivadas de jubilaciones y defunciones para pensionados, jubilados y familiares de extrabajadores del Instituto Politécnico Nacional.

Aforo estimado: 500 personas.

09:00 horas | Sindicato Único e Independiente de Trabajadores del Poder Judicial

Alcaldía: Iztacalco.

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela número 660, colonia Granjas México.

Demanda: Solicitarán la desincorporación de un proyecto habitacional en Viaducto Tlalpan, así como el pago correspondiente por concepto de derecho de suelo y atención a diversos asuntos pendientes relacionados con los pagos a trabajadores del Poder Judicial.

Aforo estimado: 20 personas.

11:00 horas | Consejo Regional de la Nación Nguiva, Ngigua y Ngiwa Popoloca

Alcaldía: Álvaro Obregón.

Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), avenida Revolución número 1279, colonia Los Alpes.

Demanda: Exigirán atención a las problemáticas de los pueblos y comunidades indígenas en materia de protección territorial y ambiental, autonomía, derecho a la consulta, preservación de su identidad cultural y lingüística, así como asignación directa de recursos públicos.

Aforo estimado: 80 personas.

11:30 horas | Refugio Franciscano A.C.

Alcaldía: Cuajimalpa.

Lugar: Instalaciones del Refugio Franciscano, carretera México-Toluca, kilómetro 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa.

Demanda: Manifestarán su rechazo a una inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, relacionada con el inmueble donde permanecen perros bajo resguardo. También pedirán que se garantice la atención médica y alimentaria de los animales.

Aforo estimado: 50 personas.

12:00 horas | Plataforma 4:20

Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Puntos de actividad: Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes y calzada Manuel Villalongín. Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente. Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

Demanda: Realizarán una jornada de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos y daños.

Aforo estimado: 45 personas.

13:00 horas | Colectivo CallejeArte

Alcaldía: Benito Juárez.

Lugar: Cineteca Nacional, avenida México-Coyoacán número 389, colonia Xoco.

Actividad: Organizarán una jornada de alimentación comunitaria mediante la distribución de comida solidaria. También promoverán la economía colectiva a través de la venta de productos elaborados por integrantes del colectivo.

Aforo estimado: 40 personas.

16:00 horas | Movimiento Indígena Artesanal Originario de México A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Lugar: Centro Artesanal, doctor Mora número 5, colonia Centro.

Demanda: Solicitarán espacios en la vía pública para comercializar sus artesanías.

Aforo estimado: 5 personas.

17:00 horas | Frente de Organizaciones Indígenas

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre número 296, colonia Obrera.

Demanda: Exigirán el cumplimiento de acuerdos previamente establecidos sobre la asignación de espacios para comercializar artesanías y la instalación de una romería, con el propósito de garantizar el desarrollo de sus actividades comerciales y tradicionales.

Aforo estimado: 15 personas.

18:00 horas | Movimiento de Trabajadores en Defensa de la Seguridad Social

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Lugar: Sede nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Zamora número 107, colonia Condesa.

Actividad: Realizarán una plática con integrantes del Comité Cerezo México para abordar la defensa de la seguridad social y los derechos humanos de los trabajadores, además de manifestar solidaridad con personas víctimas de represión por motivos políticos.

Aforo estimado: 80 personas.

Rodadas ciclistas y en patines programadas

Además de las manifestaciones sociales, durante la noche se esperan recorridos recreativos que podrían generar afectaciones momentáneas en las vialidades por donde transiten los participantes.

– 19:45 horas | Rueda Libre.

Salida: Calzada Ermita Iztapalapa, barrio San Lucas.

Destino: Morgue de las Muñecas, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

Aforo: 25 personas.

– 19:50 horas | Pedal & Taco.

Salida: Parque Tezontle, avenida Canal de Tezontle número 1512.

Destino: Mega Catrina del Zócalo capitalino.

Aforo: 30 personas.

– 20:30 horas | Amazonas Rollers.

Salida: Calle Doctor Mora, colonia Centro.

Destino: Sin definir.

Aforo: 25 personas.

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