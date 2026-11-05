CDMX tendrá calor y lluvias este jueves 5 de noviembre

Las precipitaciones serán aisladas. FOTO:

La Ciudad de México (CDMX) tendrá un jueves 5 de noviembre con ambiente fresco por la mañana, temperaturas de hasta 27 grados durante la tarde y probabilidad de lluvias aisladas con descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para el Valle de México.

El día comenzará con cielo parcialmente nublado y presencia de bruma. Conforme avancen las horas, aumentará la temperatura y se espera mayor nubosidad en la capital del país.

Para este jueves, la temperatura mínima en CDMX será de 10 a 12 grados, mientras que la máxima alcanzará entre 25 y 27 grados, por lo que se prevé un ambiente cálido durante la tarde.

Las precipitaciones serán aisladas, con acumulaciones estimadas de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas. Además, podrían presentarse descargas eléctricas.

Estas son las condiciones previstas para la capital:

Mañana: ambiente fresco a templado, cielo parcialmente nublado y bruma.

Tarde: ambiente cálido, con cielo medio nublado a nublado.

Lluvias: aisladas, con posibilidad de actividad eléctrica.

Temperatura máxima: de 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: de 10 a 12 °C.

Viento: de componente norte, de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

El pronóstico no establece una hora específica para el inicio de las lluvias, aunque señala que la probabilidad de precipitaciones se concentrará durante la tarde.

Estado de México tendrá chubascos y temperaturas de hasta 26 grados

En el Estado de México, las condiciones serán distintas, principalmente por la intensidad de las precipitaciones.

Durante la mañana se espera ambiente frío en zonas altas de la entidad, mientras que por la tarde habrá condiciones cálidas y cielo de medio nublado a nublado.

Se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas, acompañados de descargas eléctricas.

En Toluca, las temperaturas mínimas oscilarán entre 4 y 6 grados, mientras que las máximas se ubicarán entre 24 y 26 grados.

Así, el Valle de México tendrá contrastes de temperatura a lo largo del jueves, con mañanas frescas o frías, tardes cálidas y posibilidad de precipitaciones en ambas entidades.

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