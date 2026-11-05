Desmantelan red de huachicol en Manzanillo; detienen a cuatro hombres

Cuatro hombres fueron detenidos en Manzanillo, Colima, por su presunta participación en el robo de combustible de un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex). Durante el operativo, realizado el 15 de octubre, las autoridades aseguraron tres predios, tres tomas clandestinas y dos pipas con capacidad de 20 mil litros cada una.

La operación fue detectada tras más de dos meses de investigaciones y vigilancia aérea y terrestre. Las autoridades descubrieron que los presuntos responsables habían instalado una red para extraer hidrocarburos y trasladarlos en pipas hacia un patio de almacenamiento.

La intervención ocurrió en la zona de Tapeixtles, luego de que las autoridades recibieran un reporte por un derrame de hidrocarburo dentro de un predio.

En el lugar fueron detenidos en flagrancia Ismael “N”, Ángel “N”, Armando “N” y Jorge “N”, quienes presuntamente extraían combustible directamente del poliducto que conecta el muelle de Pemex con su Terminal de Almacenamiento y Distribución.

Las investigaciones revelaron que los involucrados construyeron la infraestructura clandestina en apenas tres días, mediante excavaciones, modificaciones al ducto y conexiones con mangueras.

El secretario de Seguridad Pública de Colima, Ricardo Fabián Gómez Calcáneo, explicó que los responsables tenían conocimientos técnicos para realizar estas maniobras.

“En tres días ellos habilitaron toda una infraestructura para que directamente del poliducto empezaran a sacar el combustible”, señaló.

Pipas de 20 mil litros llegaban cuando atracaban buques de Pemex

Las labores de vigilancia permitieron detectar que las pipas ingresaban a los predios cuando llegaban buques al muelle de Pemex para descargar hidrocarburos.

Posteriormente, las unidades trasladaban el combustible hacia un patio en La Floresta, donde era almacenado en tanques industriales conocidos como Frac Tanks.

Durante los aseguramientos fueron localizados:

Tres tomas clandestinas conectadas al poliducto.

Dos pipas con capacidad de 20 mil litros cada una.

Tres predios relacionados con la operación.

Mangueras de 31 y 12.5 metros.

Cubetas, coples y codos utilizados en las conexiones.

FGR investiga destino del combustible robado en Manzanillo

El secretario no confirmó una posible participación de trabajadores de Pemex, aunque señaló que la rapidez de las instalaciones apunta a personas con experiencia técnica previa.

La Fiscalía General de la República (FGR) quedó a cargo de las investigaciones para determinar quién recibía el combustible, cómo era distribuido y si pretendían introducirlo al mercado legal.

Las autoridades también mantienen vigilancia en terrenos cercanos al poliducto, en coordinación con personal de seguridad de Pemex, para detectar nuevas tomas clandestinas y movimientos sospechosos.

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