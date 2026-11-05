Tras 14 horas, restablecen el servicio de la Línea B del Metro en todas las estaciones

Reestablecen con normalidad el servicio de la línea B del Metro. Foto: Cuartoscuro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México restableció, tras 14 horas, la circulación de trenes en toda la Línea B, luego de que un incendio registrado en el exterior de sus instalaciones afectara el cableado eléctrico.

La suspensión temporal del servicio afectó 11 estaciones, entre Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca. Tras los trabajos de reparación y las pruebas correspondientes, el Metro confirmó que todas las estaciones se encuentran abiertas y en operación.

Ya circulan los trenes de prueba en la Línea B del @MetroCDMX sin presentar fallas. Verificamos la alimentación eléctrica y la comunicación entre los equipos, tras reparar el cableado y los enlaces de fibra óptica.



Estamos en la revisión final para reanudar el servicio. ¡Gracias… pic.twitter.com/jMarEEn07Y — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 5, 2026

¿Por qué se suspendió el servicio de la Línea B?

El STC informó que el incendio ocurrió al exterior de sus instalaciones y afectó el cableado eléctrico ubicado en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía.

De manera preliminar, el fuego habría sido provocado por la quema de basura. Sin embargo, la causa fue señalada como presunta en el reporte inicial.

Personal especializado del Metro realizó trabajos para reparar los daños y recuperar las condiciones necesarias para operar con normalidad.

Un incendio registrado en el exterior de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México (CDMX) afectó el cableado eléctrico de la Línea B, por lo que se suspendió temporalmente el servicio de trenes en 11 estaciones, entre Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el fuego ocurrió en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía y presuntamente se originó por la quema de basura.

El servicio está restablecido para todas las estaciones

El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, informó que los trenes de prueba circulaban por la Línea B sin presentar fallas. También señaló que se verificó la alimentación eléctrica y la comunicación entre los equipos, luego de reparar el cableado y los enlaces de fibra óptica.

“Ya circulan los trenes de prueba en la Línea B del @MetroCDMX sin presentar fallas. Verificamos la alimentación eléctrica y la comunicación entre los equipos, tras reparar el cableado y los enlaces de fibra óptica.

Estamos en la revisión final para reanudar el servicio. ¡Gracias por su paciencia y a nuestra Fuerza Incansable por su entrega!”, indicó.

#AvisoMetro: Se restablece la circulación de trenes en toda la Línea B. El servicio se ofrece de Ciudad Azteca a Buenavista, en ambos sentidos, con todas las estaciones abiertas y en operación. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 5, 2026

“Se restablece la circulación de trenes en toda la Línea B. El servicio se ofrece de Ciudad Azteca a Buenavista, en ambos sentidos, con todas las estaciones abiertas y en operación”.

Posteriormente, el Metro confirmó el restablecimiento de la circulación en toda la Línea B.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.