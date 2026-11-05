Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección de Portugal tras 23 años

Cristiano se retira de la selección. Foto. AFP

El futbolista Cristiano Ronaldo (CR7) anunció su retiro de la Selección de Portugal, después de 23 años de representar a su país. A sus 41 años, el delantero confirmó que dejará de vestir la camiseta número 7 tras la actividad internacional de noviembre.

El anuncio llegó mediante un video publicado en sus redes sociales, donde explicó los motivos de su decisión y agradeció a los aficionados que lo acompañaron durante su trayectoria.

“No ha sido una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza. También se toman con el corazón”, expresó el futbolista.

Con su despedida, Ronaldo cierra una etapa en la que conquistó tres títulos con Portugal y estableció récords de partidos disputados y goles anotados con una selección nacional masculina.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

¿Cuándo se retira Cristiano Ronaldo de Portugal?

Cristiano Ronaldo señaló que devolverá la camiseta número 7 después del parón internacional de noviembre de 2026, con lo que pondrá fin a su participación con la selección portuguesa.

El delantero recordó que su historia con el representativo nacional comenzó en agosto de 2003, cuando tenía 18 años.

Durante su mensaje, CR7 destacó el significado que tuvo representar a Portugal y compartir sus triunfos con los aficionados.

“Si alguna vez los hice felices, si alguno de mis goles los hizo abrazar a alguien, olvidar una preocupación o sentir orgullo por nuestro país, entonces todo habrá valido la pena”, afirmó.

También agradeció a su familia, compañeros, entrenadores y personal que lo acompañaron durante más de dos décadas.

“Portugal siempre formará parte de mí”, escribió junto al video de su despedida.

¿Cuántos goles marcó Cristiano Ronaldo con Portugal?

Cristiano Ronaldo deja la selección portuguesa con 234 partidos disputados y 146 goles, cifras que lo colocan como el futbolista con más encuentros y anotaciones internacionales en el futbol masculino.

Su trayectoria con Portugal incluye los siguientes logros:

234 partidos con la selección nacional

con la selección nacional 146 goles internacionales

internacionales Eurocopa 2016 , primer título continental de Portugal

, primer título continental de Portugal Liga de Naciones 2019 , segundo título de su selección

, segundo título de su selección Liga de Naciones 2025 , tercera conquista internacional

, tercera conquista internacional 23 años de trayectoria con Portugal

Uno de los momentos de su carrera llegó en 2016, cuando Portugal derrotó a Francia en la final de la Eurocopa.

Ronaldo fue el capitán del equipo que consiguió el primer campeonato internacional de la selección portuguesa.

Posteriormente, participó en las conquistas de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

¿Cristiano Ronaldo también se retira del futbol profesional?

El anuncio de CR7 corresponde únicamente a su participación con la Selección de Portugal y no implica su retiro del futbol profesional.

El delantero continúa vinculado al Al-Nassr de Arabia Saudita, por lo que su despedida del representativo nacional no significa el final de su carrera con clubes.

Con su decisión, Cristiano Ronaldo pone fin a una etapa que comenzó en 2003 y durante la cual participó en Copas del Mundo, Eurocopas y torneos internacionales.

Su despedida marca el cierre de 23 años con Portugal, selección de la que fue capitán y con la que conquistó tres campeonatos.

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