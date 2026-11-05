Desvían avión que viajaba de Dublín a Roma por un aviso de bomba

Una alerta de bomba obligó a desviar este jueves a Francia un avión de línea A320 que cubría la ruta entre Dublín y Roma, anunciaron las autoridades.

Una decena de vuelos comerciales en Europa habían sido objeto el martes de alertas de bomba que resultaron ser falsas, según las autoridades de los países afectados.

La oficina del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, no dio precisiones sobre la veracidad de la última alerta, pero precisó que el avión se desvió a la base de Évreux, a 170 kilómetros al oeste de París.

“El avión está siendo desviado y escoltado hacia el aeródromo de Évreux”, indicó el ejército del aire, que precisó que enviaron su “guardia operativa” para interceptarlo.

Según el sitio Flightradar, que rastrea en tiempo real los aviones en vuelo, se trata de un aparato de la compañía irlandesa Aer Lingus.

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