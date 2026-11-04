Mexibús y patrullas apoyan en el traslado de usuarios tras suspensión por incendio en la Línea B del Metro

Apoyo a usuarios por afectaciones en la Línea B. Foto: Twitter @MetroCDMX

Derivado del incendio en la Línea B del Metro, cientos de personas quedaron varadas en Ciudad Azteca, por lo que patrullas de la Policía Municipal y Tránsito auxilian a los usuarios hasta la estación más próxima. El Mexibús también ofrece apoyo gratuito para que los usuarios lleguen a sus destinos.

Metrobus ofrece apoyo de transporte por afectaciones en la Línea B del Metro

El servicio del Mexibús apoya al traslado de usuarios de manera gratuita. Son la Línea 1 y la 2 del Mexibús las que ayudan con autobuses rosas.

Los autobuses brindan servicio gratuito en La línea 1 de Ciudad Azteca a Villas de Aragón a través del servicio directo.

Mientras que la Línea 2 de Américas al Metro Neza, que recorrerá por el Circuito Exterior Mexiquense también en servicio directo.

Además se dará servicio gratuito de Mexibús y Metrobús, desde Ciudad Azteca hasta el Metro Oceanía, haciendo paradas en cada estación.

Por su parte, el STC de la CDMX informó que las unidades RTP ofrecen servicio de apoyo entre las estaciones del Metro Villa de Aragón y Oceanía.

El Metro mantiene servicio provisional de Buenavista a Oceanía en ambas direcciones.

Autoridades también auxilian en el traslado de usuarios afectados

Unidades de la policía del Estado de México también auxilian a las personas con los traslados que recorren la Avenida Central.

Incluso plataformas de grúas y camiones de bomberos auxilian a los usuarios que quedaron varados en Ciudad Azteca.

Adrián Rubalcava, director del Metro, destacó el trabajo de los elementos que laboran para reparar el tramo y acotó que el objetivo es restablecer el servicio antes de las 18:30 horas.

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