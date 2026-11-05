Frente frío trae 5 estados con lluvias fuertes este jueves

También se esperan descargas eléctricas. FOTO: Archivo

El frente frío número 4 y una vaguada en niveles altos de la atmósfera provocarán lluvias fuertes en cinco estados de México este jueves 5 de noviembre de 2026. También se esperan descargas eléctricas, temperaturas de hasta 40 grados y frío de hasta -5 grados en zonas serranas.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, mientras que otras entidades registrarán chubascos y lluvias aisladas. En el noroeste y la Mesa del Norte habrá condiciones más estables.

El frente frío 4 permanecerá estacionario sobre el noreste de México. Su interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura favorecerá las precipitaciones en el oriente y sureste del país.

Al mismo tiempo, el ingreso de humedad de ambos litorales provocará lluvias en el occidente y sur del territorio nacional.

El pronóstico de lluvias para este jueves contempla:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (norte), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste), Veracruz (sur) y Chiapas (sur).

Chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas de hasta 40 grados y heladas en zonas serranas

Pese a las lluvias, el calor alcanzará entre 35 y 40 grados en Michoacán (centro y costa), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste) y Tamaulipas (centro).

Las máximas de 30 a 35 grados se prevén en Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En contraste, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango registrarán mínimas de -5 a 0 grados.

Para las montañas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se esperan temperaturas de 0 a 5 grados.

Vientos fuertes y oleaje elevado en costas de México

El pronóstico también contempla rachas de viento de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca.

En cuanto al oleaje, se esperan las siguientes condiciones:

De 2 a 3 metros: costa occidental de la península de Baja California.

De 1 a 2 metros: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Una circulación anticiclónica mantendrá baja probabilidad de lluvia en el noroeste del país y la Mesa del Norte.

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