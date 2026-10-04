Lluvias causan inundaciones y afectan la movilidad en CDMX
Se activó la Alerta Amarilla en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
Este sábado, a lo largo de la tarde, se reportaron inundaciones luego de la intensa lluvia registrada en la Ciudad de México y en algunas zonas del Estado de México
Una de las zonas más afectadas en la capital del país fue El Yaqui, en la alcaldía Cuajimalpa, donde el nivel del agua alcanzó varios centímetros, dificultando el tránsito vehicular. Como se observa en algunos videos en redes sociales, los automovilistas transitaron despacio para evitar quedar varados.
Neblina cubrió zonas de Tlalpan
Del mismo modo, debido a las condiciones climáticas y a las precipitaciones de esta tarde, zonas altas de la alcaldía Tlalpan quedaron cubiertas por una intensa neblina.
Debido a ello, la visibilidad se vio sumamente afectada, por lo que el tránsito al sur de la Ciudad de México también resultó con complicaciones.
Avenida Central, en el Estado de México, afectada por lluvias
Por otra parte, en el Estado de México, a la altura de la estación Múzquiz, correspondiente a la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la intensa lluvia provocó encharcamientos y severos retrasos viales.
Asimismo, como reportaron usuarios en redes sociales, las lluvias y vientos derribaron un árbol, lo que dificultó el tránsito sobre la Avenida Central, a la misma altura del municipio de Ecatepec.
Alerta Amarilla persiste en todas las alcaldías de CDMX
Como anunció la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en todas las alcaldías de la Ciudad de México se activó la Alerta Amarilla debido a la persistencia de lluvias para la noche de este sábado y primeras horas del domingo.
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