Lluvias causan inundaciones y afectan la movilidad en CDMX

Foto: Cuartoscuro

Este sábado, a lo largo de la tarde, se reportaron inundaciones luego de la intensa lluvia registrada en la Ciudad de México y en algunas zonas del Estado de México

Una de las zonas más afectadas en la capital del país fue El Yaqui, en la alcaldía Cuajimalpa, donde el nivel del agua alcanzó varios centímetros, dificultando el tránsito vehicular. Como se observa en algunos videos en redes sociales, los automovilistas transitaron despacio para evitar quedar varados.

#Reportando 🌊 | Inundaciones por lluvia fuerte en la zona de El Yaqui, #Cuajimalpa. 🔴



⚠️⛈️ Alto nivel de agua a la altura del paradero dificulta de manera severa el paso vehicular. Extreme precauciones y evite transitar por la zona. pic.twitter.com/F4whHJuLaF — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 4, 2026

Neblina cubrió zonas de Tlalpan

Del mismo modo, debido a las condiciones climáticas y a las precipitaciones de esta tarde, zonas altas de la alcaldía Tlalpan quedaron cubiertas por una intensa neblina.

Debido a ello, la visibilidad se vio sumamente afectada, por lo que el tránsito al sur de la Ciudad de México también resultó con complicaciones.

#Reportando 🌫️ | ¿Silent Hill? ¡No! Densa neblina cubre zonas altas de #Tlalpan esta noche. 😶‍🌫️



⚠️☁️ Tras las precipitaciones de hoy, densos bancos de niebla reducen la visibilidad en comunidades del sur de la #CDMX.



📷: Mi vida chilanga. pic.twitter.com/eFUEOZ0oij — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 4, 2026

Avenida Central, en el Estado de México, afectada por lluvias

Por otra parte, en el Estado de México, a la altura de la estación Múzquiz, correspondiente a la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la intensa lluvia provocó encharcamientos y severos retrasos viales.

#Reportando ⛈️ | Llueve y FUERTE en Av. Central a la altura del Metro Múzquiz, #Ecatepec. 🔴



⚠️🚘 La intensidad de la precipitación reduce de manera extrema la visibilidad en la zona. Reduzca la velocidad. pic.twitter.com/AXQpTSytX0 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 3, 2026

Asimismo, como reportaron usuarios en redes sociales, las lluvias y vientos derribaron un árbol, lo que dificultó el tránsito sobre la Avenida Central, a la misma altura del municipio de Ecatepec.

@C5Edomex @azucenacisneros @SapaseEcatepec @HCB_Ecatepec @PCB_Ecatepec

Hay un árbol que está invadiendo carriles centrales de Avenida Central dirección CDMX antes de llegar a Metro Múzquiz pic.twitter.com/3HMPw5EgFm — Latorrescano (@Latorrescano) October 4, 2026

Alerta Amarilla persiste en todas las alcaldías de CDMX

Como anunció la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en todas las alcaldías de la Ciudad de México se activó la Alerta Amarilla debido a la persistencia de lluvias para la noche de este sábado y primeras horas del domingo.

Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del sábado 03/10/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/okLLbdyMmC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 4, 2026

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