Claudia Sheinbaum reporta 43% de avance nacional en Vivienda para el Bienestar

Foto: Gobierno de México

El Programa Vivienda para el Bienestar registra un avance nacional de 43 % respecto a la meta de construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante un acto en Veracruz, la mandataria encabezó la entrega de 900 viviendas, la mayor realizada hasta ahora dentro del programa. Los inmuebles forman parte del proyecto Infonavit Tejería, donde se contempla la construcción de 7 mil 504 casas.

Asimismo, destacó que el programa busca garantizar el derecho a una vivienda digna y recordó que la meta nacional contempla 1.8 millones de nuevas viviendas.

Mientras que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reportó una meta de 107 mil Viviendas para el Bienestar en Veracruz, de las que ya están comprometidas 63 mil 896, equivalente a un avance de 59 %.

Además, se contemplan 23 mil 106 créditos para mejoramiento de vivienda, así como la reducción o condonación de créditos considerados impagables en beneficio de 221 mil familias. También avanza la entrega de 20 mil escrituras mediante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la meta sexenal de vivienda nueva en Veracruz aumentó de 31 mil a 60 mil casas, con una inversión superior a 38 mil millones de pesos.

De acuerdo con el funcionario, 50 mil viviendas ya están contratadas y durante los próximos meses se sumarán 7 mil más, lo que representa un avance de 93 por ciento en la meta del Infonavit para la entidad.

Durante el evento, Sheinbaum señaló que el fortalecimiento del Infonavit permitirá avanzar en la construcción de vivienda, mientras que la capitalización del IMSS contribuirá también a ampliar la infraestructura hospitalaria.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, agradeció el respaldo federal para fortalecer la política de vivienda en la entidad y anunció la adquisición de 100 nuevos camiones “Ulúa” para ampliar el transporte público en la zona durante el próximo año.

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