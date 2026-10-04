Cabildo propone a regidora como nueva presidenta municipal de Suchiapa tras la detención del alcalde

Foto: Especial

El Cabildo de Suchiapa, Chiapas, acordó y propuso al Congreso del estado nombrar a la cuarta regidora, Daniela Guadalupe Flores Chanona, como presidenta municipal.

Esto, tras la detención del alcalde Jorge Lorenzo Lara Cordero por delitos de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

Los diputados Marcela Castillo Atristain y Mario Guillén Guillén, presidentes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), respectivamente, recibieron en el Poder Legislativo a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Suchiapa, quienes presentaron por unanimidad —previo acuerdo y consenso— nombrar a la cuarta regidora Daniela Guadalupe Flores Chanona como presidenta municipal de Suchiapa.

Sin embargo, tras la recepción de la propuesta por parte de los presidentes de los órganos internos del Congreso del Estado, tendrá que ser analizada y votada en próximos días.

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