Guardia Costera halla restos de avión ambulancia desaparecido; sigue la búsqueda de pasajeros

Foto: Guardia Costera de Estados Unidos

Tras varias horas de búsqueda, la Guardia Costera de Estados Unidos informó el hallazgo de los restos de un avión de transporte sanitario con seis pasajeros a bordo cerca de Nantucket, tras perder contacto cuando cubría la ruta entre Bermudas y Boston.

Según las autoridades, los restos pertenecían al avión desaparecido, por lo que no se descarta ninguna hipótesis y la búsqueda de los desaparecidos continúa.

#UPDATE: The CGC William Sparling will continue search efforts throughout the night for the 6 people aboard the Gulfstream Aircraft that went missing this morning. — USCGNortheast (@USCGNortheast) October 4, 2026

La aeronave, que transportaba a dos ciudadanos bermudeños y otros cuatro canadienses, despegó alrededor de las 23:40 hora local del viernes y apenas dos horas después perdió contacto con el control central, por lo que se emitió una alerta de búsqueda y rescate.

“Mis pensamientos están con todos los pasajeros a bordo, así como con sus familias, seres queridos y compañeros de trabajo durante este momento tan difícil”, declaró el ministro canadiense de Transportes, Steve MacKinnon, preparándose para los peores presagios.

De esta manera, MacKinnon acotó que “siguen de cerca la situación y colaboran con las autoridades pertinentes mientras continúan las labores de búsqueda y rescate”.

The Government of Bermuda confirms that an air ambulance which departed Bermuda for Boston early this morning, carrying six people, has been reported missing after contact was lost with air traffic control.



The United States Coast Guard is conducting search and rescue… pic.twitter.com/yYEwWXMdQQ — Bermuda Government (@BdaGovernment) October 3, 2026

Por su parte, el Gobierno de Bermudas confirmó que ya contactó a las familias de los seis ocupantes de la aeronave: “Rezamos para que las seis personas sean halladas con vida y agradecemos los continuos esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate”, declaró el primer ministro David Burt.

Según los datos del portal FlightAware, el avión sufrió un rápido descenso desde 7 kilómetros de altura hasta 3.3 kilómetros antes de que se perdiera la señal de radar, cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional Logan de Boston, donde tenía previsto aterrizar a la 01:30 hora local de este sábado.

Los efectivos de la Guardia Costera estadounidense peinaron un área de más de 4 kilómetros cuadrados frente a las costas de Nantucket durante 27 horas. El operativo de rastreo desplegó aviones HC-144 Ocean Sentry y HC-130 Hercules, un helicóptero MH-60 Jayhawk, una patrullera de rescate y el buque de respuesta rápida William Sparling.

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