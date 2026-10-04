Adolescentes de EE. UU. venden armas a cárteles mexicanos, revela investigación del NYT

Adolescentes proveen de armas vía redes sociales. Fotos: AFP/Cuartoscuro

Adolescentes de EE. UU. consiguen y venden armas para cárteles mexicanos a través de chats privados de WhatsApp y Telegram, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times (NYT). El medio estadounidense señaló que estos jóvenes forman parte de una red de estudiantes y adultos jóvenes que participan en actividades relacionadas con el tráfico de armas.

Según la investigación, los adolescentes consiguen pistolas y rifles de alto calibre y los venden principalmente a integrantes de grupos vinculados con los cárteles mexicanos que operan en EE. UU.

El reporte señala que los jóvenes entrevistados no se identifican como integrantes leales de un grupo criminal específico. Entre las razones que mencionaron para participar en la venta de armas están la posibilidad de obtener dinero, conseguir estatus y pertenecer a un grupo.

WhatsApp y Telegram son utilizados para vender armas

El NYT indicó que observó transacciones en tiempo real mediante grupos privados de WhatsApp y canales de Telegram, donde los jóvenes ofrecían y negociaban la compra y venta de armas de fuego.

Meta, empresa propietaria de Facebook y WhatsApp, señala que sus plataformas no permiten la compra, venta o intercambio de armas. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, los jóvenes han encontrado formas de utilizar los servicios de mensajería para realizar estas operaciones.

AJ Gibes, agente especial a cargo de la división de campo de Phoenix de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), declaró al medio que las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y Signal han sido utilizadas cada vez más para conectar a compradores y proveedores de armas.

Gibes señaló que el uso de estas aplicaciones para comprar y vender armas de fuego aumentó durante los últimos cinco a 10 años.

De acuerdo con el agente, las herramientas digitales permiten establecer contacto entre traficantes, compradores y proveedores sin recurrir a las redes de comunicación verbal utilizadas anteriormente.

Jóvenes consiguen armas en internet y redes sociales

Jason Red, exagente de Investigaciones de Seguridad Nacional que trabajó en investigaciones de tráfico de armas en Arizona junto con la ATF entre 2015 y 2020, explicó al NYT que algunas investigaciones identificaron otras formas utilizadas por los jóvenes para obtener armas.

Entre ellas se encuentran:

Compras a través de internet

Contactos mediante redes sociales

Compra legal de armas al cumplir 18 años

Robo de armas para después revenderlas

Funcionarios policiales en activo y retirados citados por el medio señalaron que los cárteles recurren a adolescentes para determinadas actividades relacionadas con el tráfico de armas.

Según esos funcionarios, entre los factores que pueden influir están que los jóvenes pueden tener antecedentes penales limpios y, cuando son detenidos, enfrentar condenas más cortas.

El reporte también señala que los adolescentes pueden ser atraídos por la posibilidad de obtener dinero fácil.

Investigación señala presuntos acuerdos con armerías

Uno de los jóvenes entrevistados por el NYT afirmó que, hasta hace poco, las armerías representaban una de las principales fuentes de suministro.

El adolescente describió supuestos acuerdos clandestinos en los que propietarios, gerentes y empleados de algunas tiendas incrementaban los precios de las armas para obtener parte de las ganancias.

El joven identificó como uno de sus proveedores de confianza a Laurence Gray, propietario de Grips By Larry, una tienda ubicada en Hereford, Arizona.

De acuerdo con la información que proporcionó el medio, a Gray se le acusó en marzo bajo la Ley Antiterrorista por intentar suministrar armas de fuego al cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Gray se declaró inocente de los cargos y, según el NYT, declinó hacer comentarios a través de su abogado.

Jóvenes utilizan dinero falso para comprar armas

Otro adolescente identificado como “El Guero” relató al medio que utilizaba fajos de billetes falsos de distintos tipos para comprar armas de fuego en Phoenix.

Según su relato, buscaba personas que ofrecieran armas mediante grupos de Telegram. Después negociaba el precio, acordaba un punto de encuentro y acudía con el dinero falso.

El joven afirmó que acudía a estacionamientos de la ciudad para concretar las operaciones.

De acuerdo con las autoridades citadas en la investigación, el uso de dinero falso forma parte de las tácticas utilizadas por algunos traficantes de armas en Arizona.

Adolescente dijo que se escondió en Sinaloa

Uno de los jóvenes entrevistados afirmó que la demanda de armas había aumentado, pero también la vigilancia de las autoridades.

El adolescente dijo que consideraba que la policía estaba cerca de detenerlo, por lo que decidió esconderse en Sinaloa hasta que, según su relato, disminuyera la vigilancia.

La investigación también recoge el testimonio de un joven de 18 años identificado como El Flaco, integrante de “Los Chicos Phoenix”, quien habló sobre su participación en la venta de armas y afirmó que su principal interés era obtener una ganancia.

El NYT señaló que algunos de los testimonios de los jóvenes se corroboraron por agentes de las fuerzas del orden estadounidenses, tanto en activo como retirados, así como por expertos en tráfico de armas.

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