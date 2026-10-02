Video: extranjero interrumpe a creador de contenido y le exige hablar en inglés en Polanco

El video en Polanco causó controversia. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), el creador de contenido elcosta__ se preparaba para grabar un video sobre las tiendas de la avenida Presidente Masaryk, en Polanco, cuando tuvo un intercambio de palabras con un hombre, aparentemente extranjero, quien se molestó porque hablaba español.

Video en Presidente Masaryk, Polanco

El creador de contenido sacó su celular, preparó la toma y se dispuso a grabar. Todo transcurría con normalidad hasta que, segundos después, un hombre le pidió que no gritara porque lo estaba molestando.

“Estaba grabando en la Avenida Presidente Masaryk de Polanco cuando sucedió todo esto. Creí que en México se hablaba español”, relató el creador de contenido.

Ante la petición, Costa giró su teléfono para grabar al hombre, quien reaccionó a la defensiva y le pidió que no lo filmara. “No me grabes, no sea idiota”, respondió el sujeto.

El intercambio de palabras subió de tono y el creador de contenido comenzó a hablar en inglés con el hombre, quien, según el relato de Costa, dijo no entender español. Durante la discusión, el sujeto lanzó una frase que llamó la atención del influencer: “Estamos en Polanco, habla inglés”.

Posteriormente, el hombre amenazó con llamar a la policía. Ante ello, el creador de contenido respondió en tono sarcástico: “¿Los vas a llamar porque estoy hablando español?”

El episodio generó reacciones entre los seguidores de Costa, quienes compartieron opiniones diversas sobre lo ocurrido y cuestionaron la exigencia de hablar inglés en una zona de la Ciudad de México (CDMX). Entre los comentarios publicados se podían leer frases como:

“El país ‘Polanco’, donde se habla inglés”

“Que llame a los policías, igual ni llegan”

“Te felicito, lograste un autocontrol increíble, fuiste educado, pero no dejado”.

“México para los mexicanos”.

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