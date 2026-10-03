Marcha del 2 de octubre deja 19 lesionados, 8 mil asistentes y daños en CDMX

Marcha deja 19 civiles lesionados. FOTO: UnoTV

La marcha del 2 de octubre en CDMX concluyó con una asistencia de 8 mil personas, 19 civiles atendidos por lesiones y daños en mobiliario urbano, transporte público y comercios, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

La movilización por el 58 aniversario del 2 de octubre de 1968 salió de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y avanzó hacia el Zócalo capitalino. De acuerdo con las autoridades, la jornada transcurrió en su mayoría de manera pacífica.

Saldo de la marcha del 2 de octubre: 19 personas lesionadas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a 18 personas con lesiones menores, quienes recibieron atención en el lugar.

Además, un joven de 17 años fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada luego de que le explotara un artefacto que portaba.

Para acompañar la movilización, la SSC desplegó un dispositivo integrado por 900 policías de Sector y Metropolitanos, además de más de 200 elementos de Tránsito y 180 paramédicos del ERUM.

Según el Gobierno capitalino, los policías portaron únicamente equipo de protección personal, como escudos, cascos, rodilleras y coderas, además de extintores para atender posibles incendios.

Reportan daños durante el recorrido hacia el Zócalo

Durante la jornada, las autoridades reportaron la presencia de un grupo de aproximadamente 200 personas con el rostro cubierto, al que señalaron como ajeno a la organización de la marcha.

De acuerdo con el reporte oficial, estas personas portaban tubos, martillos, mazos y palos, y provocaron daños en mobiliario urbano, estaciones del transporte público y establecimientos comerciales.

Las afectaciones se registraron a lo largo de vialidades como:

Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Al llegar al primer cuadro de la Ciudad de México, el grupo lanzó piedras, petardos, cohetones y otros artefactos contra el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y Palacio Nacional, según el informe.

Gobierno despliega operativo durante la movilización

La Secretaría de Gobierno desplegó a 500 servidores públicos del Grupo de Diálogo y Convivencia en distintos puntos del recorrido para mantener comunicación con los contingentes.

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que el operativo tuvo como objetivo garantizar el derecho a la libre manifestación y proteger a participantes, habitantes, trabajadores y personas que transitaban por la zona.

También reiteró su reconocimiento al Movimiento Estudiantil de 1968, al Comité 68 y a sus familias, y llamó a que las manifestaciones se desarrollen sin actos de violencia.