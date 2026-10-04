Río Bravo recibe inversión de más de 3 mil 633 mdp en gobierno de Américo Villarreal

Foto: Gobierno de Tamaulipas

Río Bravo ha recibido una inversión estatal y federal superior a 3 mil 633 millones de pesos durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, como parte de una estrategia que contempla programas de bienestar, obra pública, educación, alimentación, infraestructura hidráulica, apoyo al campo y seguridad.

Durante este periodo, los Programas para el Bienestar del Gobierno de México representan una inversión de más de 3 mil 60 millones de pesos en el municipio y, durante 2026, benefician a más de 24 mil personas.

A dichos recursos, se suman más de 314 mdp destinados por el Gobierno de Tamaulipas a obra pública, principalmente en vialidades, infraestructura educativa y obras hidráulicas. También fue rehabilitado el gimnasio de la Unidad Deportiva Las Liebres, con una inversión superior a 17 millones de pesos.

La inversión también se ha dirigido a educación y alimentación. Más de 55 millones de pesos respaldan útiles escolares, becas y otras acciones educativas, mientras que se han destinado 65.9 millones a infraestructura escolar. En materia alimentaria, se han distribuido más de 131 mil paquetes y el Sistema DIF Tamaulipas ha entregado más de 4.6 millones de raciones de desayunos escolares.

El campo representa otro de los ejes de atención, con apoyos para productores de sorgo y trigo mediante semillas, diésel e incentivos para la comercialización. Además, se trabaja en la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026 para mejorar el uso del agua y elevar la productividad agrícola. En seguridad, el estado impulsa el proyecto de Estaciones Seguras para fortalecer la vigilancia en esta zona fronteriza.

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