Ford llama a revisión a más de 6 mil vehículos por posibles fallas

Ford llama a revisar autos. Foto: AFP

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) participa en los llamados a revisión que Ford Motor Company lanzó por tiempo indefinido para 6 mil 558 vehículos Ford y Lincoln, debido a posibles fallas relacionadas con la cámara de reversa y los amortiguadores traseros.

¿Qué vehículos Ford y Lincoln tienen llamado a revisión?

De las unidades involucradas, 2 mil 569 corresponden a modelos Ford y Lincoln de los años 2019 a 2024, entre ellos:

Fusion

MKZ

Edge

Bronco Sport

Escape

Corsair

Continental

F150/Lobo

Super Duty

Mustang

Nautilus

Expedition

Navigator

Aviator

Explorer

Transit

El llamado se debe a un error en el software de infoentretenimiento, que puede impedir conservar ciertas configuraciones de la cámara de reversa. Esto podría provocar que la cámara muestre una imagen en blanco de manera intermitente.

Para atenderlo, la empresa realizará las actualizaciones de software necesarias.

Bronco presenta otro llamado a revisión

Las 3 mil 989 unidades restantes corresponden al Ford Bronco, modelos 2021 a 2024.

En estos vehículos, los ocupantes pueden experimentar rebotes, ruidos o fugas de líquido cerca de las ruedas traseras, debido al avance de la corrosión en el cuerpo del amortiguador.

Los depósitos externos del amortiguador trasero podrían separarse del vehículo y representar un peligro para otros usuarios.

Para solucionar esta situación, Ford reparará o sustituirá los componentes afectados, sin costo para las y los propietarios.

Los consumidores pueden verificar si su vehículo está incluido en los llamados a revisión en los sitios oficiales de Ford y Lincoln.

También pueden comunicarse con Ford al 800 7138 466 o Lincoln al 800 0054 626. Para ambos casos está disponible el correo atnclien@ford.com.

La Profeco verificará el cumplimiento de los llamados y mantiene disponibles sus canales de atención para orientación o quejas.

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