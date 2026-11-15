Metro CDMX: horario y estaciones abiertas este lunes 16 de noviembre

Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

Este lunes 16 de noviembre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) operará con horario de día festivo, tras la conmemoración de los 116 años de la Revolución Mexicana.

Por ello, en las 12 líneas, el primer tren saldrá de las terminales a las 7:00 horas. Asimismo, el último partirá a las 00:00 horas.

#AvisoMetro: Este lunes 16 de noviembre, el Metro brindará servicio con horario de día festivo, de 7:00 a 24:00 horas, en todas las líneas de la Red, con motivo de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).



Durante toda la jornada estará vigente el… pic.twitter.com/9iMfyV9FAF — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 13, 2026

Por día festivo, Metro CDMX recorta su horario

Este lunes 16 de noviembre se adelanta la conmemoración de los 116 años de la Revolución Mexicana. Por ello, en el calendario oficial aparece como día feriado, lo que modifica el servicio en distintas dependencias de gobierno, como lo es el Metro CDMX.

De esta manera, los usuarios deberán tomas precauciones, pues el Metro CDMX comenzará a operar desde las 7:00 horas y no a las 5:00 como habitualmente sucede de lunes a viernes.

Usuarios podrán viajar con su bicicleta

Del mismo modo, al ser un día festivo, se activará el programa “tu bici baja en Metro”, para apoyar a los usuarios ciclistas a trasladarse.

Dicho programa se aplica únicamente en domingo y en días festivos, como es el caso de este lunes 16 de noviembre, en el horario de 7:00 a 00:00 horas.

#TarjetaInformativa El próximo lunes 16 de noviembre se operará con horario de días festivo. pic.twitter.com/hSYqIhEpi1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 12, 2026

No se prevén cierres de estaciones

Para este lunes, el Metro CDMX no tiene previstos cierres de estaciones. Por ello, los usuarios podrán abordar y descender en las 195 estaciones sin contratiempos.

No obstante, ante la posibilidad de lluvia o frente a cualquier avería, el servicio podría ser retrasado o suspendido de forma parcial. Por ello, te recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del Metro CDMX, así como de Uno TV.

Por último, te recordamos que el horario de servicio del Metro CDMX es el siguiente:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

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