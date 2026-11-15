Guatemala decreta estado de sitio en dos provincias por violencia y narcotráfico

Seguridad en Guatemala. Foto: AFP

El Gobierno de Guatemala decretó estado de sitio por 30 días en las provincias de Zacapa e Izabal, en el noreste del país, ante el aumento de la violencia y las actividades relacionadas con el narcotráfico. La medida permite reforzar las facultades de las fuerzas de seguridad y establece restricciones a reuniones, manifestaciones y circulación.

La decisión se tomó una semana después del asesinato del diputado Julio César Portillo y de tres policías durante un ataque armado en Zacapa. El despliegue de fuerzas militares también se intensificó en ambas provincias para atender la situación de seguridad.

El Gobierno de Guatemala informa a la población: pic.twitter.com/fhJhUoWvI7 — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) November 15, 2026

Estado de sitio en Guatemala: ¿qué restricciones establece?

De acuerdo con el decreto gubernamental, la medida se sustenta en informes de seguridad que advierten sobre actividades vinculadas al narcotráfico y la presencia de organizaciones criminales transnacionales.

Entre las restricciones y facultades establecidas durante los 30 días se encuentran:

Prohibición de reuniones y manifestaciones públicas sin autorización previa.

Limitaciones a celebraciones al aire libre y espectáculos públicos.

Posibilidad de disolver por la fuerza concentraciones no autorizadas.

Restricciones a la circulación de vehículos en zonas determinadas.

Limitaciones para salir de determinadas poblaciones.

Detención de personas sospechosas de alterar el orden público, sin orden judicial previa.

Allanamientos de domicilios y otros lugares bajo las condiciones previstas en el decreto.

El acuerdo señala que las acciones violentas están relacionadas con organizaciones criminales que han provocado actos de intimidación, amenazas y ataques en la región.

OPERACIONES CONSTANTES, PRESENCIA Y SEGURIDAD PARA GUATEMALA🫡🇬🇹



Ejército de Guatemala realiza patrullajes de reconocimiento a motor sobre la Ruta CA-9, en el marco del Plan Soberanía e Independencia:

📍 Con destino al municipio de Los Amates, #Izabal, hacia Mayuelas, Gualán,… pic.twitter.com/Mb8UwFVHoF — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) November 14, 2026

Ejército despliega cientos de soldados en Zacapa e Izabal

El estado de sitio fue anunciado después de que el Ejército de Guatemala desplegara alrededor de 400 soldados en Zacapa y 600 en Izabal.

La medida responde a una serie de ataques armados registrados en Zacapa. Entre ellos se encuentra el homicidio del diputado Julio César Portillo, quien fue trasladado a un hospital después de resultar herido, pero murió debido a las lesiones.

En el mismo ataque también perdieron la vida tres agentes de la Policía. Hasta el momento, las autoridades guatemaltecas no han identificado públicamente a los responsables.

Estados Unidos señala a bandas criminales de la región

La decisión del Gobierno guatemalteco ocurre en medio de la preocupación por el avance del crimen organizado en la zona. Durante esta semana, Estados Unidos incluyó en su lista de organizaciones terroristas a varias bandas que operan en Zacapa, a las que señaló por sus presuntos vínculos con cárteles mexicanos del narcotráfico.

Así, el estado de sitio tendrá una duración inicial de 30 días y permitirá a las autoridades aplicar las medidas extraordinarias contempladas en el decreto para enfrentar la situación de seguridad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.