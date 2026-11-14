Repartidores de aplicación rechazan nuevas placas y denuncian inseguridad en CDMX

Repartidores de aplicación. Foto: Uno TV

Entre consignas, bloqueos y rodadas, repartidores de aplicación se manifestaron en la Ciudad de México para exigir que el Gobierno capitalino cancele el proyecto que contempla nuevas placas y licencias de carga para sus motocicletas. También denunciaron las condiciones de inseguridad que enfrentan durante sus jornadas de trabajo.

Los repartidores consideran que la medida representa nuevos gastos para quienes realizan entregas, sin que las aplicaciones asuman esos costos.

Saúl Gómez, fundador y vocero de Ni un Repartidor Menos, quien pidió a las autoridades anunciar la cancelación del proyecto.

“Tiene que salir el gobierno y la Secretaría de Movilidad para decir que el proyecto está cancelado, no podemos seguir pagando por circular en estas calles, ya pagamos el 2% por cada entrega que nosotros hacemos”, Saúl Gómez, fundador y vocero de Ni un Repartidor Menos

Noé Hernández, repartidor por aplicación, también cuestionó que las empresas no cubran los gastos relacionados con su actividad.

“Las aplicaciones no corren con los gastos, ahora sí, que nosotros tenemos que resolver y no es como que llevemos tanta carga”, Noé Hernández, repartidor por aplicación

Repartidores denuncian agresiones y situaciones de riesgo

Las nuevas regulaciones no son la única preocupación del sector. Repartidores señalaron que durante las entregas enfrentan robos, agresiones y situaciones que ponen en peligro su integridad.

Arely, repartidora por aplicación, contó que en una ocasión, al ingresar a un edificio para entregar un pedido, un hombre salió a recibirla en ropa interior.

Viridiana Áreas denunció que algunas de sus compañeras han sufrido robos de pedidos, golpes y agresiones, una situación que, dijo, se vuelve más complicada para las mujeres cuando deben ingresar a departamentos.

“Nos han robado pedidos, nos han rasguñado. A compañeras las han golpeado, es muy complicado trabajar, siendo mujeres, más entrando en departamentos”, Viridiana Áreas, repartidora por aplicación

Crean redes de apoyo ante la inseguridad en las calles

Los repartidores también exigieron acciones para mejorar la infraestructura vial y reducir los riesgos en las calles.

Saúl Gómez afirmó que cerca de 900 repartidores han muerto en las vialidades de la capital y acusó que no se han realizado las correcciones necesarias.

Ante los peligros, el colectivo ha creado un mapa de riesgos para identificar zonas donde se han registrado abusos sexuales, agresiones, ataques con armas e intentos de asalto.

“Es un mapa de riesgos donde se van mapeando, casos de abuso sexual, agresiones, agresiones con armas de fuego, punzocortantes, intentos de asalto, intentos de despojo”, Saúl Gómez, fundador y vocero, Ni un Repartidor Menos

Además, cuentan con un grupo de monitoreo que opera las 24 horas del día. Las repartidoras comparten su ubicación para que sus compañeras puedan estar pendientes y responder ante una emergencia.

¿Dónde bloquearon los repartidores en CDMX?

La movilización incluyó bloqueos en cuatro puntos de la capital:

Parque México.

Avenida 20 de Noviembre.

Bucareli , cerca de la Secretaría de Gobernación.

, cerca de la Secretaría de Gobernación. Insurgentes y Álvaro Obregón, frente a la Secretaría de Movilidad.

Los repartidores mantienen su exigencia de cancelar el proyecto de nuevas placas y licencias, además de atender las condiciones de inseguridad que enfrentan durante su trabajo.

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