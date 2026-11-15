Partido de preparación América vs New York Red Bulls termina en pelea y con 8 expulsados

Foto: AFP

Lo que comenzó como un partido de preparación terminó con una escena de tensión que dejó ocho expulsados. América y New York Red Bulls protagonizaron una trifulca en los minutos finales de su encuentro en Nueva Jersey, con jugadores de ambos equipos involucrados en una serie de golpes, empujones y discusiones que obligaron a detener el partido durante varios minutos.

El episodio ocurrió cuando el encuentro entraba en su recta final. Los jugadores comenzaron a perseguirse por el campo, las bancas se vaciaron y la pelea se trasladó hasta una de las esquinas del terreno de juego. El árbitro tuvo que reunir a los capitanes mientras los integrantes de ambos equipos intentaban separar a sus compañeros.

La bronca terminó con ocho tarjetas rojas: cuatro para América y cuatro para New York Red Bulls. Del lado de las Águilas fueron expulsados Dagoberto Espinoza, Emilio Lara, Valle y Ramón Juárez, mientras que por el conjunto neoyorquino vieron la roja Bazán, Marshall-Rutty, Mosquera y Benedetti.

Una pelea que cambió por completo el partido

El conato de bronca llegó después de un partido que había tenido poca intensidad en el terreno de juego. Durante la primera mitad, New York Red Bulls mostró mayor iniciativa, y Rodolfo Cota fue determinante para mantener el partido sin goles, con al menos tres intervenciones que evitaron que New York Red Bulls tomara ventaja. Del otro lado, Emilio Lara fue uno de los jugadores más activos del América por la banda derecha, pero el equipo no consiguió traducir sus aproximaciones en ocasiones claras.

El frío también fue protagonista en Nueva Jersey. El termómetro marcaba 6 grados Celsius en el Sports Illustrated Stadium, en un encuentro que avanzaba con ritmo bajo y pocas oportunidades claras.

América tuvo algunas aproximaciones, pero no consiguió inquietar de manera constante al guardameta local. Miguel Ángel Borja tuvo una de las oportunidades más claras del conjunto azulcrema, aunque no logró aprovechar un servicio que le quedó alto. New York también generó peligro, principalmente mediante ataques por las bandas y transiciones rápidas. Rodolfo Cota apareció en varias ocasiones para evitar que los locales abrieran el marcador.

Benedetti abrió el marcador y América quedó contra las cuerdas

El partido finalmente encontró un gol en el segundo tiempo. Al minuto 58, Benedetti abrió el marcador para New York Red Bulls después de aprovechar un balón que quedó suelto dentro del área y definir ante Rodolfo Cota. El tanto puso el 1-0 y obligó al América a buscar una reacción, pero las Águilas continuaron con dificultades para generar peligro.

New York Red Bulls mantuvo la presión y volvió a acercarse al arco de Cota. Al minuto 64, Ramón Juárez tuvo que aparecer sobre la línea para despejar de cabeza un balón que se dirigía hacia la portería. Poco después, el guardameta azulcrema volvió a responder en un mano a mano que pudo significar el segundo tanto de los locales.

América se queda con cuatro expulsados

La tensión comenzó a crecer conforme avanzaron los minutos. Las disputas aumentaron y el partido terminó por perder completamente el control. Al minuto 85 se produjo la escena que cambió el rumbo de la noche. Los jugadores de ambos equipos comenzaron a perseguirse por el campo y las bancas abandonaron sus lugares para intervenir en la pelea.

El altercado incluyó golpes, patadas y empujones, mientras algunos futbolistas intentaban separar a sus compañeros. La situación se extendió durante varios minutos y obligó al árbitro a detener el encuentro.

Después de valorar lo ocurrido, el cuerpo arbitral determinó las expulsiones. Por América fueron sancionados Dagoberto Espinoza, Emilio Lara, Valle y Ramón Juárez.

New York Red Bulls también terminó con cuatro expulsados

La respuesta disciplinaria fue similar para el conjunto estadounidense. Bazán, Marshall-Rutty, Mosquera y Benedetti también recibieron la tarjeta roja después de la trifulca.

De esta manera, cuando el partido se reanudó, ambos equipos continuaron con siete jugadores en el terreno de juego, después de las cuatro expulsiones que sufrió cada uno. El árbitro reunió a los capitanes antes de reiniciar el encuentro, mientras los jugadores que permanecían en el campo intentaban bajar la tensión.

La escena resultó todavía más llamativa porque se trataba de un partido amistoso. Un encuentro que había transcurrido con pocas emociones futbolísticas terminó convertido en una pelea colectiva que dejó ocho expulsiones.

América tuvo el empate, pero no pudo evitar la derrota

Después de la reanudación, América tuvo una oportunidad para buscar el empate. Miguel Ángel Borja recibió un balón en ventaja, superó a dos defensores y quedó frente al portero, pero su remate terminó en las tribunas. Fue prácticamente la última gran posibilidad de las Águilas para evitar la derrota.

El resultado terminó siendo secundario frente a lo ocurrido en los últimos minutos. El partido quedó marcado por la bronca, las ocho expulsiones y la imagen de las bancas vaciándose para intervenir en una pelea que se salió del control.

El resultado deja al América con cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria justo antes de encarar la fase final del torneo. Aunque todavía tiene posibilidades de recuperar posiciones importantes en la clasificación, el equipo deberá corregir su producción ofensiva y la tensión que se manifestó en Nueva Jersey antes de entrar a la Liguilla.

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