Colisión de dos aviones en el Aeropuerto Internacional de Miami deja dos heridos

Boeing 767. Foto ilustrativa: AFP

Dos aviones de UPS y Copa Airlines tuvieron una colisión mientras circulaban por las calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, Estados Unidos, la noche de este sábado. El incidente dejó al menos dos personas con lesiones leves, quienes recibieron atención médica en el lugar.

El contacto ocurrió entre un Boeing 767 de UPS, utilizado para transportar carga, y un Boeing 737 de Copa Airlines, que había llegado de Panamá. Aunque ambas aeronaves resultaron involucradas, las autoridades aeroportuarias informaron que el accidente no afectó el resto de las operaciones de la terminal.

Footage filmed by a passenger onboard the Copa Airlines Boeing 737 involved in the collision tonight at Miami International Airport in Florida, with clear damage seen to the nose of the other aircraft involved, a UPS Airlines Boeing 767. pic.twitter.com/WEref0XDOn — OSINTdefender (@sentdefender) November 15, 2026

¿Cómo chocaron los aviones de UPS y Copa Airlines en Miami?

La vocería del Departamento de Aviación de Miami-Dade confirmó el incidente e informó que ocurrió aproximadamente a las 21:15 horas, cuando una aeronave llegaba y otra se preparaba para partir. De acuerdo con lo mencionado, los aviones entraron en contacto en la intersección de dos calles de rodaje, que son las vías que utilizan las aeronaves para desplazarse entre las pistas y las terminales.

Las comunicaciones entre pilotos y controladores aéreos también registraron el momento posterior al impacto. En una grabación difundida en redes sociales, un piloto de UPS reconoció que su avión avanzó más de lo debido y que la aeronave de Copa lo golpeó con un ala.

El vuelo de Copa involucrado tenía el indicativo 427, mientras que el avión de carga correspondía al vuelo UPS 358, de acuerdo con imágenes del seguimiento de tráfico aéreo.

🇺🇸 | URGENTE: Un avión boeing 767 de UPS colisionó con un Boeing 737 de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami en Florida, según la estación de radio local WMEN. pic.twitter.com/wNYNFKCRIW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 15, 2026

Dos personas reciben atención por lesiones leves

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade atendió a dos personas que presentaban lesiones leves. Ninguna necesitó ser trasladada a un hospital.

Tras el incidente, los vuelos fueron desviados hacia otras calles de rodaje para evitar afectaciones adicionales. Las autoridades señalaron que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami continuaron con normalidad.

Por su parte, las empresas involucradas no han emitido información al respecto.

Se han recibido informes sobre una colisión entre un Boeing 767 de UPS Airlines y un Boeing 737 de Copa Airlines mientras ambos aviones se desplazaban por la pista esta noche en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida. pic.twitter.com/oo2UuvIJPS — APADICOS (@APADICOS1) November 15, 2026

Colisión ocurre después de fallas en el control aéreo de Estados Unidos

El incidente se registró un día después de que una falla técnica provocara una interrupción nacional en las operaciones aéreas de Estados Unidos.

El problema, relacionado con una sobrecarga de datos, afectó las comunicaciones y los sistemas de radar del control de tráfico aéreo, lo que obligó a suspender despegues y generó retrasos y cancelaciones. La situación también dejó a miles de pasajeros afectados y obligó a las aerolíneas a reorganizar sus vuelos y tripulaciones.

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