Dos frentes fríos afectarán al país este domingo; se prevén mínimas de -5 grados

Frío en México. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que lloverá en 24 estados de la República Mexicana este domingo 15 de noviembre. Sin embargo, la intensidad de las lluvias disminuirá.

Por otra parte, el frente frío 5 y el frente frío 6 afectarán al país este domingo, manteniendo bajas temperaturas, las cuales alcanzarán -5 °C en cuatro estados.

¿Dónde lloverá este domingo 15 de noviembre?

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Jalisco

Colima

Michoacán

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

Guerrero

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 15 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas. 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California.

Baja California. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 6 a 8 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas

Mínima de 6 a 8 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y con chubascos, los cuales podrían incluir descargas eléctricas. Temperatura mínima de 11a 13 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

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