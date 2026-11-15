“Eres como esa hermanita chiquita que amo ver triunfar”: Thalía agradece a Karol G tras compartir escenario en CDMX

Thalía y Karol G. Fotos: Cuartoscuro | AFP

La noche de este sábado, a través de sus redes sociales, Thalía dedicó un mensaje a Karol G, luego de que la artista colombiana invitara a la cantante y actriz mexicana al escenario, esto durante la primera fecha de “la bichota” en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

A su vez, Thalía mencionó que, para ella, Karol G es como una hermana pequeña y que siempre quiere verla triunfar.

Mi Karol hermosa, gracias por invitarme a cantar contigo ayer! Qué maravilloso compartir este momento tan especial en mi amado México 🇲🇽❤️



Como te he dicho antes, tú eres para mí como esa hermanita chica que AMO ver triunfar y alcanzar todos sus sueños. Te quiero tanto! Y a tu… pic.twitter.com/TlXGIGC8Fc — Thalia (@thalia) November 15, 2026

Tú eres para mí como esa hermanita chica que AMO ver triunfar y alcanzar todos sus sueños.

Así fue el momento entre Karol G y Thalía

El viernes 13 de noviembre, Karol G comenzó su gira por la Ciudad de México, donde tenía previstas tres fechas. Ahí, ante un Estadio GNP Seguros abarrotado, la artista colombiana sorprendió a los presentes al anunciar la llegada de Thalía al escenario.

La intérprete de canciones como “Tusa” explicó su admiración por la actriz mexicana y confesó que para ella era un sueño poder compartir escenario. Posteriormente, las cantantes regalaron a los fans tres canciones que marcaron la carrera de Thalía: “Amor a la mexicana”, “Piel morena” y “¿A quién le importa?”.

wey cállate que vi a THALÍA en el concierto de karol g 😭😭😭😭😭😭😭💞

un sueño hecho realidad pic.twitter.com/nFwcbimWyX — carlyte dyez (@carly_de_icarly) November 14, 2026

No obstante, en redes sociales, distintos fans criticaron la participación de la invitada, señalando que “cantó poco”, “no se escuchaba” o que “le faltaba el aire”.

Imagínense que Karol G tuvo q entrar al quite porque Thalia nada más no puedo con la "cantada", dejó que el público lo hiciera por ella. Lo increíble que la gente (no toda) gritaba y aplaudía a rabiar! 😳 pic.twitter.com/gsEoPRA1aM — Laura Estrada Tv (@LauraEstradaTv) November 14, 2026

Thalía preparó un regalo para Karol G

De igual forma, en redes sociales, Thalía compartió el proceso de personalización de unas guitarras que ella calificó como un “estilo Thaliesco”. Con distintos materiales, la cantante mostró cómo las diseñó inspiradas en “Amor a la mexicana” y “Piel morena”.

Y listo hermosuras! 😍 Así de cute quedaron nuestras guitarritas al estilo Thaliesco, inspiradas en Amor a la Mexicana y Piel Morena 💃✨



Quieren ver el look final en una cuarta parte? 👀❤️‍🔥#CreandoConThalia pic.twitter.com/0vbPJ6DrFL — Thalia (@thalia) November 13, 2026

Posteriormente, en el mensaje de agradecimiento a Karol G, Thalía mencionó que fueron un regalo para la artista colombiana.

Karol G cierra paso en CDMX este domingo

Luego del concierto del viernes y del ofrecido este sábado, Karol G tiene una última fecha en el Estadio GNP Seguros este domingo 15 de noviembre. De esta manera, “la bichota” se despedirá de la Ciudad de México para continuar su gira.

Por el momento, la cantante colombiana no ha anunciado nuevas fechas en la capital mexicana, por lo que este domingo será la última oportunidad para disfrutar de su show.

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