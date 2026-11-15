EE. UU. busca extraditar al “R1”; sigue preso en El Altiplano

R1. Foto: Especial

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el “R1”, enfrenta una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por acusaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero. El excolaborador de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, permanece recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

La orden se emitió el 10 de noviembre de 2026, dentro del juicio de extradición 3/2026, de acuerdo con registros del Poder Judicial de la Federación (PJF). El caso también involucra un recurso de amparo promovido por Álvarez Ayala para intentar frenar su posible entrega a autoridades estadounidenses.

El “R1” busca frenar su extradición a Estados Unidos

La defensa de Ramón Ángel Álvarez Ayala solicitó la protección de la justicia federal contra la ejecución de la orden de detención con fines de extradición y su eventual entrega a Estados Unidos. En su demanda, reclamó a la Unidad de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR) que se cumpliera la orden sin agotar las etapas del procedimiento judicial correspondiente.

Sin embargo, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal desechó de plano la solicitud. El juzgador consideró que los actos reclamados no representan una resolución definitiva del proceso de extradición.

¿Por qué está detenido el “R1”?

Fuerzas federales detuvieron a Álvarez Ayala en julio de 2026 en Atotonilco El Alto, Jalisco, y desde entonces lo mantienen recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.

En México fue vinculado a proceso por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y por delitos contra la salud. Además, enfrenta un proceso por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

La situación jurídica del “R1” en México y el avance del procedimiento de extradición determinarán los siguientes pasos sobre su posible entrega a Estados Unidos.

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