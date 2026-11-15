Irán reivindica un ataque con drones contra base militar estadounidense en Baréin

Foto: Gettyimages | Ilustrativa

Varias explosiones se escucharon el domingo en Baréin, mientras Irán afirmó haber atacado con drones una base estadounidense en este país del Golfo, blanco frecuente de ataques desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio.

Una periodista de AFP escuchó sirenas de alarma y las autoridades publicaron varios mensajes de alerta en las redes sociales pidiendo a la población que se dirigiera a un lugar seguro, aunque sin precisar el origen de la amenaza.

Posteriormente, se escucharon explosiones hacia las 04:00 hora local, indicó esta periodista, mientras que varios testigos señalaron que se produjo otra serie hacia las 06:30 horas.

En un mensaje publicado en X, el Ministerio del Interior de Baréin instó a “los residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir la información a través de los canales oficiales”.

Poco después, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron que habían atacado una base militar estadounidense. “El sistema de radar de defensa antiaérea estadounidense de la base de helicópteros de Al-Riffa, en Baréin, fue atacado por seis drones pertenecientes a la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución Islámica”, indicaron los Guardianes en un comunicado publicado en Telegram.

El viernes, los Guardianes ya habían reivindicado un ataque contra un sistema de radar estadounidense en Baréin, el primero contra un país del Golfo desde principios de septiembre. Por su parte, el ejército estadounidense aseguró haber interceptado y derribado los dos drones lanzados por las fuerzas iraníes.

Baréin, que alberga una importante base naval estadounidense, es uno de los países del Golfo que ha sufrido numerosos ataques de Teherán desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente, desencadenada por los bombardeos estadounidense-israelíes contra Irán el 28 de febrero. Desde septiembre se observa una tregua en los combates.

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