Trasladan a penal del Edomex a presuntos implicados en asesinato de músico de Camilo Séptimo; revelan nuevos detalles

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La Fiscalía del Edomex detuvo a dos hombres por el crimen. Foto: FGJEM

Diego Sebastián y Gerardo “N”, ambos implicados en el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda mexicana Camilo Séptimo, y su familia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ingresarán en las próximas horas a un penal estatal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Diego Sebastián “N”, señalado como el sujeto que ingresó al domicilio de Meléndez y cometió el multihomicidio, se encontraba en traslado a un penal estatal desde la Fiscalía de Asuntos Especiales sede Toluca.

Foto: Captura del Registro Nacional de Detenciones

La ficha oficial, además, informa que Gerardo “N” también se encontraba en traslado luego de ser detenido por las autoridades horas después del multihomicidio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Foto: Captura del Registro Nacional de Detenciones

Homicida de “Honas” Meléndez tuvo una orden de captura antes

Diego Sebastián, según el periodista Carlos Jiménez, tuvo previamente una orden de aprehensión acusado de fraude específico. Sin embargo, un juez del juzgado 1º de Distrito le otorgó un amparo.

EL ASESINO TUVO una ORDEN de APREHENSIÓN… PERO UN JUEZ lo AMPARO

La @FiscaliaEdomex obtuvo una orden de aprehensión vs Diego Rosen por Fraude Específico, según la causa 502/2025.

Sin embargo, el 17 de agosto, el Juzgado 1º de Distrito le dio un Amparo al tipo, y lo salvó.

Ahora… pic.twitter.com/dEclpqqkbA — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 3, 2026

Multihomicidio habría sido por 30 millones de bitcoins

Con el paso de las horas, surgen más detalles del homicidio de “Honas” Meléndez y su familia al interior de una vivienda en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Carlos Jiménez informó que Diego Sebastián habría cambiado su declaración, en donde, presuntamente, aceptaba que el móvil del ataque habría sido un préstamo de 300 mil pesos.

Según el comunicador, conocido como C4, el atacante cambió y señaló que todo fue para exigirle dólares y, supuestamente, 30 millones en bitcoins.

AHORA DICE q LOS MATÓ por MILLONES en BITCOINS y DLLS

El tipo q asesinó al tecladista de @CamiloVIImx 1º dijo q iba por un préstamo de $300 mil.

Ahora afirma q iba a exigirle Dlls y 30 millones en bitcoins, pero q las cosas salieron de control y por eso mató a todos.… pic.twitter.com/uubHiKLm35 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 3, 2026

Hora tras hora: cronología del caso de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Eran pasadas de las 5:00 de la tarde cuando Diego Sebastián subió a la casa de Jonathan Meléndez. Reportes señalan que ingresó sin mayor complicación por ser conocido de la familia.

Al interior, asesinó a “Honas” Meléndez, a su esposa, a la pequeña de 3 años y a una joven que ayudaba a la familia. El único sobreviviente de aquel ataque fue el hijo del músico. Esconderse en la cama le habría salvado la vida.

Las horas transcurrieron y a las 20:00 horas con 10 minutos se hizo la primera llamada al C4. Las alertas se habían encendido. 20 minutos después de la primera comunicación, a las 20:30, Fred, amigo del músico, reportó que, por más de 4 horas, no había podido localizar al fundador de Camilo Séptimo.

En medio de la tensión, tocan la puerta del departamento, pero no hay respuesta. A las 21:15 tocan de nuevo. Esa vez, alguien responde, se escucha ruido, pero la voz no parecía ser de alguno de los inquilinos.

Dos minutos después de las 10:00 de la noche se llama a la Secretaría de Marina y a la Fiscalía del Estado de México. Una hora después, a las 11:00 de la noche, ingresan con autorización del dueño y encuentran los cuerpos de la familia.

Durante ese ingreso, autoridades también localizaron al único sobreviviente del multihomicidio de Atizapán.

Horas después, tras una movilización, autoridades logran la captura de Diego Sebastián y Gerardo “N” por el homicidio de tres adultos y una menor.

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