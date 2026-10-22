Zoológico Guadalajara recibe a cuatro rinocerontes blancos procedentes de Europa

Se trata de cuatro ejemplares procedentes de Europa. Foto: Uno TV

El Zoológico Guadalajara recibió cuatro rinocerontes blancos provenientes de Francia y Alemania, tres hembras y un macho, que permanecerán bajo observación veterinaria antes de ser presentados al público. Los ejemplares llegaron en buenas condiciones de salud, aunque con el desgaste natural del largo viaje desde Europa.

Los nuevos habitantes del zoológico, que pesan entre una y dos toneladas cada uno, deberán pasar por un periodo de adaptación de dos a tres meses. Durante esta etapa, especialistas vigilarán su alimentación, comportamiento y estado de salud para garantizar que se acostumbren a su nuevo entorno.

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Después de recorrer 10 mil km por tierra y aire #Salma, #Moana, #Lewa y #Wami, los 4 rinocerontes blancos procedentes de Alemania y Francia están a punto de llegar al @ZooGuadalajara para participar en un ambicioso programa de conservación. #RinosZOOGDL pic.twitter.com/fAHRZ0tWle — Ernesto Méndez (@ernesto_mendez) October 21, 2026

¿Cuándo podrán visitar a los rinocerontes blancos en Guadalajara?

Aunque todavía no existe una fecha oficial para su presentación, el Zoológico Guadalajara espera que los cuatro rinocerontes puedan ser observados por los visitantes durante los próximos meses.

Antes de ello, los animales deberán completar un proceso de adaptación que podría extenderse entre dos y tres meses, dependiendo de su evolución.

Médicos veterinarios y cuidadores mantendrán vigilancia permanente sobre aspectos como:

Alimentación : supervisar que los ejemplares coman adecuadamente.

: supervisar que los ejemplares coman adecuadamente. Comportamiento : observar su respuesta a las nuevas instalaciones.

: observar su respuesta a las nuevas instalaciones. Salud : realizar valoraciones para conocer su estado físico.

: realizar valoraciones para conocer su estado físico. Adaptación: evaluar su evolución antes de presentarlos al público.

¿Cómo están los cuatro rinocerontes que llegaron de Europa?

David Espinosa Avilés, director de Medicina y Bienestar Animal del Zoológico Guadalajara, informó que las primeras valoraciones muestran que los animales se encuentran tranquilos.

Además, los cuatro rinocerontes blancos están respondiendo favorablemente a las instalaciones donde permanecerán durante su proceso de adaptación.

Cada ejemplar pesa entre una y dos toneladas, por lo que su integración requiere cuidados especializados y seguimiento constante.

El personal del zoológico continuará observando su evolución para asegurar que la transición a su nuevo hogar se realice en condiciones adecuadas.

¿Por qué es importante la llegada de estos rinocerontes blancos?

El rinoceronte blanco es una especie originaria de África que enfrenta amenazas como la caza furtiva y la pérdida de su hábitat natural.

La llegada de los cuatro ejemplares busca fortalecer los programas de conservación y educación ambiental del Zoológico Guadalajara.

Luis Soto Rendón, director general del recinto, señaló que la prioridad será respetar los tiempos de adaptación de los animales para garantizar su bienestar.

Por ahora, los visitantes deberán esperar a que concluya el periodo de observación. El zoológico aún no ha establecido una fecha para presentar oficialmente a sus cuatro nuevos habitantes.

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