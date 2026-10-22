Muere Allen Bailey, exjugador de los Chiefs, a los 37 años; Mahomes y Andy Reid reaccionan

Muere Allen Bailey. Foto: Getty Images

La NFL está de luto por la muerte de Allen Bailey, exdefensivo de los Kansas City Chiefs y los Atlanta Falcons, quien falleció a los 37 años, tras darse a conocer la noticia, Patrick Mahomes y el entrenador Andy Reid expresaron sus condolencias y recordaron al jugador, quien formó parte de la franquicia de Kansas City durante ocho temporadas.

Bailey murió el martes 20 de octubre de 2026 en su domicilio de Florida, de acuerdo con TMZ Sports. Los Chiefs confirmaron su fallecimiento el miércoles y le dedicaron una publicación en redes sociales para reconocer su calidad como compañero y expresar su apoyo a la familia.

“Allen Bailey fue un excelente compañero de equipo, un hombre generoso y un alma bondadosa. Nos entristece profundamente saber de su fallecimiento, y nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos”, se lee en la publicación.

Allen Bailey was an excellent teammate, generous man, and kind soul.



We're deeply saddened to hear of his passing, and our thoughts and prayers are with his family and friends. pic.twitter.com/gdeSp5AxDX — Kansas City Chiefs (@Chiefs) October 21, 2026

¿De qué murió Allen Bailey?

Hasta el momento, no se informado oficialmente la causa de muerte de Allen Bailey. TMZ dio a conocer que su hermano, Alford Bailey Jr. dijo que la esposa del exjugador lo encontró sin vida en su domicilio de Florida el martes 20 de octubre.

La familia considera que pudo haber fallecido por causas naturales, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

¿Qué dijo Patrick Mahomes sobre Allen Bailey?

Patrick Mahomes recordó a Bailey durante un encuentro con los medios el miércoles, el quarterback de los Chiefs contó que el exdefensivo fue el primer jugador que vio cuando entró al vestidor de Kansas City después de ser seleccionado en el Draft de 2017.

Al ver su físico, Mahomes recordó haber pensado: “Esto ya no es la Big 12”, en referencia a la conferencia universitaria en la que jugó con Texas Tech. El mariscal de campo describió aquella primera impresión como una experiencia sorprendente y explicó que suele contar esa anécdota cada año.

Además, Mahomes destacó la importancia de Bailey dentro del equipo y su contribución al trabajo colectivo.

“Un gran compañero de equipo. Era uno de esos jugadores que mantenían unido al equipo. Hacía jugadas, no necesariamente era una superestrella, pero era el tipo de jugador que hacía que todo funcionara”, dijo Mahomes.

El quarterback también expresó sus condolencias y señaló que los antiguos compañeros de Bailey habían hablado sobre cómo apoyar a sus seres queridos.

“Estamos orando por su familia”, expresó Mahomes, quien añadió que sus compañeros harían lo posible por apoyar a los familiares del exjugador.

Patrick Mahomes on Allen Bailey:



“He was the first person I saw when I stepped into the locker room… I’m like this isn’t the Big 12 anymore… he was one of those glue guys… We’re praying for him and for his family.”



Gone too soon. 🙏



🎥 | Chiefs on YouTube pic.twitter.com/rnUvPWuYMN — Daily Chiefs (@Daily_Chiefs_) October 21, 2026

Andy Reid recuerda a Allen Bailey

Andy Reid, entrenador de los Kansas City Chiefs, también habló sobre la muerte de Bailey al comenzar su conferencia de prensa semanal.

El técnico recordó al exdefensivo con palabras de afecto y envió sus condolencias a su familia.

“Es una noticia triste, el fallecimiento de Allen Bailey. Nuestros corazones están con su familia. Oramos por ellos. Era demasiado joven, obviamente. Uno de mis jugadores favoritos. Un gran chico. Lamento mucho que haya sucedido”, expresó Reid.

El entrenador también lamentó que Bailey muriera a una edad tan temprana y recordó que el exjugador tenía una familia.

“Es terrible, especialmente por todo lo bueno que hizo. Tiene una familia y es una situación muy triste. Sé que su padre también falleció joven. Te enferma que algo así le suceda a alguien tan joven”, señaló.

Heartbreaking: Chiefs HC Andy Reid spoke emotionally about the passing of former DL Allen Bailey.



"One of my favorite players. Great, great kid. Our hearts go out to his family. Prayers are with them."



Bailey was just 37 years old 💔🙏 pic.twitter.com/lAwkl1CcOt — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) October 21, 2026

Reid dirigió a Bailey durante seis de las ocho temporadas que el defensivo jugó con Kansas City.

Los Atlanta Falcons, equipo en el que militó durante las dos últimas temporadas de su carrera, también se sumaron a las despedidas.

“Descansa en paz, Allen Bailey. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos”, publicó el equipo en sus redes sociales.

Rest in peace, Allen Bailey 🙏



We send our deepest condolences to his family and friends pic.twitter.com/AmtOe4acx9 — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 21, 2026

¿Quién fue Allen Bailey y cuál fue su trayectoria en la NFL?

Allen Bailey nació el 25 de marzo de 1989 en Sapelo Island, Georgia, Estados Unidos.

Antes de llegar al futbol americano profesional, jugó con los Miami Hurricanes de la Universidad de Miami, donde destacó como defensivo y recibió reconocimientos dentro de la Atlantic Coast Conference.

Los Kansas City Chiefs lo seleccionaron en la tercera ronda del Draft de la NFL de 2011, con el puesto 86 general.

Bailey permaneció ocho temporadas con Kansas City, entre 2011 y 2018. Durante ese periodo disputó 102 partidos y promedió 19.5 capturas de quarterback.

En 2019 firmó con los Atlanta Falcons, equipo con el que jugó durante las temporadas 2019 y 2020, antes de que terminara su carrera profesional.

En total, Bailey disputó 133 partidos de temporada regular en la NFL, en los que registró 248 tacleadas, 22 capturas, 40 tacleadas para pérdida de yardas y siete balones sueltos recuperados. También participó en seis partidos de playoffs, con 10 tacleadas y dos capturas.

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