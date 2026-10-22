PT respalda a Raúl Morón para Michoacán, pero exige segunda encuesta para coaliciones

Raúl Morón recibió el respaldo del PT para Michoacán. Foto: Cuartoscuro

El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, confirmó su respaldo a Raúl Morón para la candidatura al gobierno de Michoacán, aunque señaló que el senador deberá resolver primero los asuntos pendientes al interior de Morena.

Abordado en la Cámara Alta, Anaya afirmó que su partido apoya al profesor Morón porque, de acuerdo con su postura, fue quien ganó la encuesta interna para definir la candidatura.

“Nosotros decididamente lo apoyamos, estamos esperando que ventile su problema interno al interior de Morena”. Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT

PT mantiene su respaldo a Raúl Morón en Michoacán

Anaya Gutiérrez sostuvo que el apoyo del PT a Morón es claro y que no existen dudas sobre la posición de su partido.

También reiteró que respaldan al senador porque, según dijo, ganó la encuesta.

“Quien ganó fue Morón y nosotros lo estamos apoyando. Nosotros apoyamos de manera clara y decidida a Morón, al profesor Morón porque él ganó la encuesta”. Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT

Alberto Anaya plantea segunda encuesta para definir candidaturas

Cuestionado sobre posibles candidaturas en otras entidades, como Nuevo León y Zacatecas, donde el PT podría impulsar perfiles propios y no necesariamente competir en alianza con Morena, Anaya indicó que esperará los tiempos y las decisiones de sus aliados.

Sin embargo, señaló que para definir las candidaturas que se presentarían en coalición sería necesario realizar una segunda ronda de encuestas.

“Nosotros estamos esperando que al interior de Morena se resuelvan sus asuntos, en una segunda etapa, tendríamos que ir a una segunda encuesta”. Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT

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