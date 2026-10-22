¿Por qué el IMSS puso límites a la Modalidad 40? La razón detrás de los cambios

Modalidad 40 del IMSS será evaluada. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decidió poner nuevos límites a la Modalidad 40 porque busca revisar si este esquema es financieramente viable en el largo plazo y evitar prácticas de simulación en su operación. Como parte de este proceso, el organismo modificó temporalmente algunas reglas para quienes busquen inscribirse en el futuro, aunque aclaró que el programa continuará funcionando.

Los cambios fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y forman parte de una revisión que realizará el instituto durante los próximos seis meses. Al concluir ese análisis, el IMSS determinará si son necesarios ajustes adicionales para garantizar la sostenibilidad del programa.

¿Qué busca resolver el IMSS con estos cambios?

La decisión surgió a partir de una revisión interna del funcionamiento de la Modalidad 40, cuyo nombre oficial es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.

Por instrucción del Consejo Técnico del IMSS, la Dirección de Finanzas deberá elaborar un estudio para determinar el impacto que tiene este esquema sobre las finanzas del instituto y evaluar si puede mantenerse bajo las condiciones actuales.

Con base en los resultados de ese análisis, el IMSS podría proponer modificaciones adicionales para asegurar la viabilidad del programa en el mediano y largo plazo.

¿Qué prácticas busca evitar el Seguro Social?

El titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, Miguel Alcaráz Prous, explicó que las nuevas disposiciones buscan fortalecer la transparencia del programa y evitar prácticas de simulación.

Según el funcionario, los ajustes pretenden garantizar que la Modalidad 40 se utilice conforme a su propósito original: permitir que las personas que dejaron de trabajar para un patrón continúen cotizando voluntariamente para conservar sus derechos pensionarios.

Además, señaló que los cambios están enfocados en proteger los derechos de los trabajadores y brindar mayor certeza sobre el funcionamiento del esquema.

¿Qué cambios aplicarán para nuevas inscripciones?

Las nuevas reglas se aplicarán principalmente a quienes busquen incorporarse o reinscribirse en la Modalidad 40.

Uno de los cambios más importantes es que el salario utilizado para la inscripción deberá estar vinculado al último salario registrado por el trabajador ante el IMSS, más una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

También se establece que la inscripción comenzará a contar a partir de la fecha en que sea solicitada, por lo que ya no será posible contratar periodos anteriores de manera retroactiva.

Además, las personas trabajadoras independientes podrán continuar cotizando ante el Seguro Social, pero no podrán combinar ese esquema con la Modalidad 40.

¿La Modalidad 40 desaparece?

El IMSS ha insistido en que la Modalidad 40 seguirá operando y que los cambios no representan su desaparición.

“Es importante decirlo con toda claridad porque sabemos que hay dudas e inquietudes”, señaló Miguel Alcaráz Prous al referirse a las nuevas disposiciones publicadas en el DOF.

El funcionario sostuvo que el objetivo de las modificaciones no es eliminar el programa, sino fortalecerlo mediante reglas más claras y mecanismos que permitan una mejor supervisión.

¿Qué pasará con quienes ya están inscritos?

Para los trabajadores que actualmente forman parte de la Modalidad 40 no habrá cambios en sus condiciones.

El IMSS aseguró que se respetarán las semanas cotizadas, las aportaciones ya realizadas y las condiciones bajo las cuales los trabajadores fueron incorporados al esquema.

Asimismo, el instituto informó que trabaja en mecanismos para simplificar trámites, facilitar los pagos y reducir la necesidad de acudir de forma presencial a las oficinas del Seguro Social.

De acuerdo con Miguel Alcaráz Prous, los derechos adquiridos por los afiliados actuales están protegidos, por lo que las modificaciones anunciadas no afectarán el cálculo de sus futuras pensiones.

¿Qué sigue para la Modalidad 40?

Durante los próximos seis meses el IMSS realizará el estudio financiero ordenado por su Consejo Técnico.

Con base en sus resultados, el instituto evaluará si son necesarios nuevos ajustes para mantener la viabilidad del programa.

Por ahora, la Modalidad 40 continuará vigente para los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos. Según el propio IMSS, el objetivo es que el esquema siga funcionando, pero con reglas más claras, mayor transparencia y protección para los derechos pensionarios de sus afiliados.

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